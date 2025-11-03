À une époque où les jeux service multijoueur ont plus que jamais tendance à se casser les dents auprès des joueurs – Concord, on pense à toi –, il y a parfois des exceptions qui viennent confirmer la règle. Helldivers 2 nous l’a prouvé l’année dernière, et ARC Raiders, disponible depuis quelques jours seulement, semble bien parti pour faire de même. Et ses créateurs comptent bien en profiter puisque tandis que le titre pulvérise les records sur Steam, Embark Studio en profite pour dévoiler sa feuille de route pour les semaines à venir.

ARC Raiders dévoile sa feuille de route pour la fin d’année

En effet, alors que le TPS d’extraction commence tout juste à se construire une solide réputation auprès des joueurs, l’équipe de développement affirme « travailler dur pour élargir l’univers d’ARC Raiders, introduire de nouvelles menaces ARC et ajouter de nombreuses nouvelles et autres passionnantes façon de jouer ». Et il n’y aura pas à attendre bien longtemps avant de pouvoir en profiter, puisque Embark Studio réserve déjà un certain nombre de contenus inédits à sa communauté d’ici la fin du mois de décembre. Cela comprendra alors :

L’extension de Rust Belt avec l’arrivée d’une cinquième map, Stella Montis, dès le mois de novembre

Des événements de communauté thématisés en novembre et en décembre

L’introduction de nouvelles machines ARC qui mettront à l’épreuve vos capacités d’adaptation et votre sens de la planification tactique

L’extension de l’arsenal des joueurs d’Arc Raiders avec de nouvelles armes et autres gadgets pensés pour affronter les ARC les plus coriaces et les Raiders rivaux

L’arrivée de nouvelles quêtes, qui permettront aux joueurs de découvrir ce qui a été perdu au sein de Rust Belt

Et c’est sans compter, bien sûr, les habituels correctifs, qui permettront non seulement de corriger les bugs éventuels, mais aussi d’apporter les ajustements et améliorations nécessaires en fonction des retours de la communauté. « Nous vous sommes très reconnaissants de nous accompagner dans cette aventure, et nous continuerons à améliorer le jeu en tenant compte de vos commentaires » assure ainsi Embark Studio. « Gardez les yeux rivés sur l’horizon. Ce n’est que le début de ce que nous préparons pour ARC Raiders ». Voilà qui promet !

