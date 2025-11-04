Personne ne l’avait trop vu venir et pourtant, ARC Raiders semble très bien parti pour s’imposer comme l’un des titres phares de cette fin d’année 2025. En effet, à peine sorti, le TPS d’extraction d’Embark Studio rencontre un engouement certain auprès des joueurs, en témoigne le pic de fréquentation qu’il a connu sur Steam ce week-end. Un pic qui, comme bien souvent, s’est alors accompagné de quelques problèmes de serveurs, qui ont pu rendre l’accès au jeu plus difficile que prévu. C’est pourquoi les créateurs d’ARC Raiders souhaitent aujourd’hui se faire pardonner.

Les créateurs d’ARC Raiders dédommagent les joueurs

Dans un message publié sur le serveur Discord du jeu, l’équipe est en effet inévitablement revenue sur les difficultés rencontrées au cours du week-end qui, en un sens, sont plutôt positives puisqu’elles témoignent justement de l’attrait des joueurs pour le titre. « Nous sommes impressionnés par le nombre d’entre vous qui se sont joints à la lutte contre l’ARC. Votre courage et votre résilience sont vraiment inspirants », déclare notamment Embark Studio, en s’adressant aux centaines de milliers de joueurs qui ont répondu présent pour le lancement.

« Notre équipe travaille avec détermination pour vous permettre d’embarquer dans ces navettes en temps voulu, et nous vous remercions de votre patience pendant que nous affinons le système. Pour vous remercier, nous vous envoyons 500 jetons Raider que vous pourrez utiliser comme bon vous semble ». Un beau cadeau de la part du studio donc qui, se faisant, offre d’une certaine manière 4.99€ aux joueurs d’ARC Raiders, les jetons Raider étant une monnaie premium destinée à investir dans des objets cosmétiques.

Précisons néanmoins que seuls les joueurs ayant essayé de jouer ce dimanche 2 novembre sont concernés, les problèmes de serveurs étant intervenus à ce moment-là. Et puisqu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, Embark Studio en a également profité pour annoncer que les joueurs ayant pris part au Serveur Slam peuvent dès maintenant récupérer leur variante du « Sac à dos Hiker » dans leur boîte aux lettres in-game. Quant aux autres, rassurez-vous : de bien belles nouveautés vous attendront aussi dans ARC Raiders ces prochaines semaines.

Source : Embark Studio