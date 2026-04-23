Véritable phénomène de la fin d’année 2025, ARC Raiders continue mois après mois de suivre tranquillement son petit bonhomme de chemin, porté par une communauté toujours aussi investie dans l’aventure. Mais il faut dire qu’Embark Studios se donne les moyens pour faire perdurer son titre, qui reçoit régulièrement des mises à jour et autres contenus gratuits destinés à prolonger l’expérience. Une expérience qui, d’ailleurs, est encore amenée à accueillir « des changements significatifs » dans les mois à venir.

Un changement important est en préparation pour ARC Raiders

C’est en effet ce qu’a révélé Virgil Watkins, directeur de conception d’ARC Raiders, lors de son passage dans le podcast Game Maker’s Notebook, où il est notamment revenu sur la conception de l’arbre de compétences du jeu. Car si ce dernier semble déjà aller « un peu plus loin » que dans bien d’autres titres, il reste néanmoins perfectible aux yeux d’Embark Studios, qui n’est pas encore satisfait de l’équilibre des compétences qu’il propose. « C’était un domaine très complexe pour nous, et je ne pense pas nous ayons réussi à le maîtriser » confesse le développeur.

« Il y a sans aucun doute certaines compétences qui, au vu de la manière dont les joueurs abordent réellement le jeu, […] ne remplissent pas leur rôle. Bien sûr, nous nous basons sur nos propres intentions et théories pour comprendre comment les joueurs interagissent avec ARC Raiders, ainsi que sur certains choix que nous avons faits concernant l’évolution de certains systèmes et cycles de progression » explique Watkins. Pour autant, il est aujourd’hui clair pour le studio que certaines compétences s’adaptent mieux à un style de jeu plutôt qu’un autre.

En l’occurrence, si certaines d’entre elles conviennent parfaitement aux joueurs s’adonnant au PvP, d’autres, au contraire, semblent plus adaptées aux joueurs s’adonnant au PvE. Ce qui, par conséquent, tend parfois à désavantager les joueurs qui se concentrent davantage sur l’un de ces aspects d’ARC Raiders plutôt que sur l’autre. C’est pourquoi le studio planche actuellement sur des changements destinés à remédier à ce problème, de sorte à offrir une expérience plus équilibrée à l’ensemble des joueurs. Ce qui, sans surprise, reste « un véritable casse-tête ».

Un aspect complexe qui pourrait tout changer à l’avenir

« Nous y avons longuement réfléchi », affirme le directeur de conception d’ARC Raiders. « Dans la mesure du possible, je ne suis pas fan des modifications qui ne sont que de légers ajustements statistiques, mais elles ont tout de même leur utilité en comparaison à des changements du type ‘oh, j’ai une toute nouvelle compétence désormais’ ou ‘je peux faire des choses que je ne pouvais pas faire avant’. Et cela devient un véritable casse-tête pour nous parce que dans ARC Raiders, nous avons du PvE, qui est plus facile à équilibrer, et du PvP, qui ne l’est pas ».

« On en est donc arrivés à se demander : ‘Voulons-nous vraiment que quelqu’un qui investit dans cette branche de l’arbre de compétences soit manifestement plus performant parce qu’il a fait ce choix, et qu’il l’emporte ainsi sur quelqu’un qui a plutôt investi dans l’arbre rouge ?’ ». Une question à laquelle Embark Studios a évidemment répondu par la négative, ce qui explique pourquoi « des changements significatifs » sont désormais à l’étude « afin de mieux répondre aux besoins du jeu tel qu’il est aujourd’hui, et tel qu’il sera à l’avenir ».

« Je pense que nous avons plutôt bien progressé vers cet objectif », assure alors Watkins, même s’il estime « qu’il reste encore du chemin à parcourir » à ce sujet. Car l’un des autres objectifs d’Embark Studios est également de permettre aux joueurs d’ARC Raiders de pouvoir mieux définir leur style de jeu à l’aide de l’arbre de compétences, en combinant à la fois améliorations, préférences en matière d’armes, et choix de gadgets. Reste maintenant à savoir quand tout cela fera son arrivée dans le jeu, chose sur laquelle nous n’avons pour l’instant aucune information.

Source : Game Maker’s Notebook (via Video Games Chronicle)