Devant le succès rencontré par le remake de The Legend of Zelda Ocarina of Time, Majora’s Mask pourrait-il être le suivant sur la liste ? Ces ex-employés de Nintendo y croient.

5.2 millions. C’est le nombre d’exemplaires du remake de The Legend of Zelda Ocarina of Time qui se sont écoulés en l’espace de quatre jours seulement. Un véritable carton pour Nintendo, donc, qui tient assurément un nouveau gros hit pour la Nintendo Switch 2. Et forcément, face à un tel succès, beaucoup se demandent si d’autres épisodes de la franchise pourraient eux aussi avoir droit à leur remake à l’avenir. À l’instar de Majora’s Mask, par exemple. Et pour Kit Ellis et Krysta Yang, d’anciens employés de chez Nintendo, il semble inévitable que oui.

Le remake de Zelda Majora’s Mask désormais inévitable ?

C’est en tout cas ce qu’ils ont affirmé dans l’épisode 249 de leur podcast, Kit & Krysta, aujourd’hui disponible sur YouTube. Interrogeant la façon dont le remake de Zelda Ocarina of Time pourrait influencer le prochain opus à venir sur Nintendo Switch 2, les anciens responsables du marketing et des relations publiques de Nintendo Amérique ont assuré ne pas voir de monde où un remake de Majora’s Mask ne deviendrait pas une réalité après cela. « Ils ne pouvaient pas être indécis, car ils avaient probablement déjà commencé à le concevoir », affirme Krysta.

« Je ne vois pas pourquoi ils ne le feraient pas ». Krista, dans l'épisode 249 du podcast Kit & Krysta

Que nous réserve la franchise après Zelda Ocarina of Time ?

En revanche, d’après Kit, il semble peu probable que ce projet soit le successeur du remake de Zelda Ocarina of Time dans le sens où l’équipe en charge de la franchise est sans doute désormais à l’œuvre sur le prochain opus principal. « Ce ne sera peut-être pas le prochain jeu. Cela ne se fera peut-être pas dans les unes ou deux prochaines années, mais une grande partie du travail de base a déjà été accompli. Et c’est ce même travail qui leur avait permis de développer Majora’s Mask très rapidement après Ocarina of Time sur Nintendo 64 », rappelle-t-il.

Avant de conclure en disant : « Majora’s Mask n’a pas encore atteint son plein potentiel ». D’ailleurs, pour les deux ex-employés de Nintendo, ce futur projet pourrait même faire partie d’un plan visant à annualiser la série à l’avenir, en alternant entre des épisodes 2D, 3D et des remakes. Ce qui, il faut le dire, n’aurait alors rien de très surprenant, puisque cela semble peu à peu s’imposer comme une nouvelle norme chez bien des studios. Il suffit de voir du côté de chez Capcom ou encore de chez Konami pour s’en rendre compte.

Nintendo l’a affirmé, d’autres remakes devraient arriver

Néanmoins, précisons quand même que tout ceci ne reste que de la simple spéculation pour le moment, et que rien n’a été officialisé par Nintendo à l’heure où sont écrites ces lignes. Ni concernant un potentiel remake de Majora’s Mask, ni concernant ce qui suivra le remake de Zelda Ocarina of Time. D’autant plus qu’à en croire l’insider Shepshal Nick, Majora’s Mask ne serait pas en développement actuellement. Mais Nintendo ayant promis que d’autres remakes pourraient suivre à l’avenir, les espoirs restent malgré tout permis.

Source : Kit & Krysta