On n’en entendait plus parler et pourtant ils sont toujours là. Les fameux pay-to-earn, ces jeux basés sur les NFT n’ont pas dit leur dernier mot. Malgré les déboires de ceux existants ou les arnaques et vols sont légion, des vétérans de The Last of Us, Uncharted et Days Gone ont décidé de s’y mettre.

Un jeu NFT par des vétérans de The Last of Us et Days Gone

Deux vétérans de PlayStation ont annoncé leur nouveau studio : Liithos. Dirigé par Michael Mumbauer (The Last of Us, Uncharted) et John Garvin (Days Gone) il a pour ambition de créer un nouveau jeu avec un petit twist : il sera axé sur les NFT. Ashfall de son nom, ce projet est présenté comme le « premier vrai jeu AAA du web 3.0 sur PC et consoles ». Le titre plongera les joueurs dans un univers post-apocalyptique en monde ouvert où les humains tentent de survivre dans ce monde ravagé par le réchauffement climatique.

Ashfall sera jouable via une aventure solo « connectée » dans un premier temps, puis s’orientera vers PvP et du PvE avec des NFT la clé. Il se reposera sur la crypto-monnaie HBAR. Une nouvelle qui risque de prendre de court quelques fans puisque les jetons non fongibles ont mauvaise réputation dans l’industrie. Demandez aux développeurs de STALKER 2 ou à l’éditeur Team17, qui ont été au cœur de polémiques après avoir tenté de surfer sur la vague. De son côté, Ubisoft compte bien continuer d'en mettre partout, même si ses propres employés sont contre.

Un jeu solo connecté avec des NFT

L’ancien vétéran de The Last of Us se défend néanmoins auprès de VentureBeat :

Selon moi, il y a un malentendu sur ce que la blockchain pourrait représenter pour les joueurs. Je la vois comme une voie ferrée et la gare principale ce sont les jeux vidéo. Tous les trains transportent de la marchandise précieuse, les NFT, à destination des joueurs via d’autres stations. C’est une manière d’avoir des expériences encore plus riches et engageantes qu’auparavant. Nous souhaitons récompenser les joueurs qui s’investissent et qui aiment le faire.

Plus concrètement, les joueurs pourront se connecter au réseau Hedera, basé sur la blockchain, où la découverte, la recherche et l’exploration seront au centre d’une expérience centrée autour de la construction, la vente et l’échange. Et les NFT bien sûr. « Comme toujours, notre priorité est de créer des personnages attachants, des histoires captivantes, un gameplay évolutif et un monde qui vaut d’être explorer. Non seulement dans les jeux, mais dans d’autres médias également. » Pour tenter de vendre son projet, les anciens de Days Gone et The Last of Us promettent un partenariat avec des créateurs de comics « légendaires », notamment avec un projet transmédia qui débutera avec un comics dont la couverture sera illustrée par Brett Booth connu pour son travail chez DC Comics.