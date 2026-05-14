Pour Capcom, ce début d’année 2026 s’impose plus que jamais comme celui de tous les succès. De Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection à Pragmata, en passant par Resident Evil Requiem, ce sont carton sur carton qui s’enchaînent pour l’éditeur japonais, qui enregistre ainsi le meilleur exercice fiscal de son histoire jusqu’à présent. De quoi laisser présager un bel avenir pour la compagnie, donc, qui n’a d’ailleurs pas hésité à profiter de l’occasion pour mettre un peu de baume au cœur de ses fans en teasant le retour de ses licences les plus appréciées.

D'autres remakes en approche chez Capcom ?

Car oui, ces dernières années ont peut-être surtout mis en avant des franchises phares comme Resident Evil ou Monster Hunter par exemple, mais cela ne veut pas dire pour autant que Capcom en oublie ses autres licences. Pour preuve, outre le retour imminent d’Onimusha avec Way of the Sword, les fans de la firme ont également pu profiter de la sortie de Dragon’s Dogma 2 et Dead Rising Deluxe Remaster, tandis que le retour d’Okami et Mega Man a été officialisé avec l’annonce d’Okami 2 et de Mega Man Dual Override.

Et cela pourrait bien être que le début pour Capcom, qui liste alors justement toutes ces licences parmi ses « marques principales » dans son rapport financier, c’est-à-dire celles susceptibles de faire l’objet de suites, de remakes, de portages, et plus encore. Notons qu’à toutes les licences citées précédemment s’ajoutent également Ace Attorney et Devil May Cry, ce qui risque assurément de faire plaisir à de nombreux joueurs. Surtout alors que des rumeurs commencent justement à émerger au sujet d’un possible remake des premières aventures de Dante.

Ce qui, on ne va pas se mentir, ne serait pas une grande surprise à une époque où les remakes s’imposent plus que jamais comme le moyen idéal de relancer d’anciennes franchises auprès des fans, tout en touchant un nouveau public. D’autant plus quand on voit le succès rencontré par la série Devil May Cry sur Netflix, qui a notamment permis de relancer les ventes de Devil May Cry 5 plusieurs années après sa sortie. Comme d’habitude, gardons néanmoins un peu de recul vis-à-vis de tout cela, le temps que Capcom officialise – ou non – les choses.

Dino Crisis toujours aux abonnés absents

Malheureusement, il n’aura pas échappé non plus au regard avisé de certains qu’une autre licence très appréciée de la firme manque encore et toujours à l’appel : Dino Crisis. Cela veut-il dire que Capcom n’est pas toujours pas prêt à la ressortir de ses cartons poussiéreux ? On l’ignore. Mais ce qui est sûr, c’est qu’elle ne semble pas faire partie des marques principales de l’éditeur, ce qui tend à réduire les espoirs de la revoir dans un futur plus ou moins proche. À moins que ce dernier ne cherche à préserver le mystère à ce sujet pour mieux nous surprendre ensuite…

L’avenir nous le dira. En attendant, nul doute que de nombreux et beaux projets se préparent du côté de chez Capcom, dont certains restent encore à découvrir. Très récemment, de nouvelles fuites ont par exemple fait état de plusieurs opus de Resident Evil en développement, parmi lesquels notamment des remakes pour Resident Evil Code Veronica et Resident Evil 0, et bien sûr Resident Evil 10. Et c'est sans compter les potentielles nouvelles licences, sur lesquelles Capcom semble également vouloir miser depuis quelques années.

Source : Capcom