Même si les fans de Rockstar rêvent de Red Dead Redemption 3, il se pourrait que l'après-GTA 6 vise plutôt le retour d'une autre licence très appréciée selon de récentes rumeurs.

Même si GTA 6 vient de sortir, une partie des effectifs de Rockstar Games serait déjà tournée vers l'avenir. Si bon nombre de joueuses et joueurs aimeraient un retour au Far West avec un éventuel Red Dead Redemption 3, il faudrait toutefois prendre son mal en patience. En effet, la rumeur évoquerait plutôt LA Noire 2 comme prochain jeu de la firme étoilée. On fait le point sur ce qu'il se dit en coulisses.

LA Noire 2 sera-t-il le prochain jeu de Rockstar Games ?

Cela fait déjà quelques années que les fans de Rockstar guettent les indices qui tendraient vers le développement d'un LA Noire 2. Déjà en 2023, un internaute avait évoqué cette possibilité comme une certitude sur GTAForums. Cela faisait en tout cas partie de ses prédictions, dont certaines concernaient GTA 6. D'ailleurs, même s'il n'avait pas tout bon, il avait visé juste sur plusieurs aspects.

Dès lors, maintenant que GTA 6, le gros morceau de Rockstar, est enfin là, certains se demandent déjà quel sera le prochain jeu. Bien sûr, le nom de Red Dead Redemption 3 est souvent évoqué chez les fans. Néanmoins, on n'a pas d'éléments concrets sur l'éventualité d'une telle suite. En revanche, on reparle de plus en plus de LA Noire 2. Si on reprend les détails avancés en 2023, voici à quoi on pourrait s'attendre :

Une intrigue autour du tueur du Zodiaque

San Francisco comme décor de LA Noire 2

Un lancement possible en 2030

Ajoutons à cela que Take-Two, la maison-mère de Rockstar Games, a racheté Video Games Deluxe en mars 2025. Or, il s'agit du studio fondé par Brendan McNamara, soit le père de LA Noire. Devenu Rockstar Australia, ce serait l'équipe toute trouvée pour mettre sur pied une suite et changer un peu de type de jeu après GTA 6, n'en déplaise aux fans de Red Dead Redemption.

© Rockstar Games / Team Bondi et Rockstar North

Une excellente idée après GTA 6 ?

Bien sûr, l'idée d'un Red Dead Redemption 3 est très alléchante. Mais serait-ce vraiment la continuité la plus pertinente après GTA 6 ? Même si les décors sont bien différents, les épisodes western se déroulant au tournant du XIXe et du XX siècle là ou les Grand Theft Auto se passent à notre époque, les expériences de jeu sont assez semblables. Cela est d'autant vrai maintenant que le dernier GTA a absorbé une bonne part des mécaniques de RDR 2.

Dès lors, Rockstar aurait tout intérêt à jouer la carte du changement après GTA 6. LA Noire 2 serait donc un bonne alternative à ce titre. D'autant plus que la firme étoilée profite à ce jour de nouvelles technologies qui aurait tout pour tirer le meilleur de la licence. Rappelez-vous à l'époque, le premier épisode avait notamment su se démarquer par la finesse de ses animations faciales. Cette fois, on pourrait passer un nouveau cap avec le réalisme permis.

De plus, dans un récent entretien de Bloomberg avec les équipes de Rockstar North, on apprenait que le moteur Rage avait fait un bon considérable en avant. Non seulement cela devrait aider à accélérer le développement des prochains jeux de la firme après GTA 6, mais ça signifie aussi qu'ils seront capables d'aller encore plus loin. On imagine déjà combien le monde ouvert de l'hypothétique LA Noire 2 pourrait être intéressant, encore plus avec les mécaniques d'investigation. Il est encore trop tôt pour crier victoire, mais le retour de la licence serait très prometteur, c'est certain.