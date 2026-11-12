Après GTA 6, se pourrait-il que la franchise assouvisse enfin l’une des choses les plus demandées par les fans depuis des décennies ? Rockstar répond officiellement.

Dans quelques jours seulement, GTA 6 permettra enfin à des millions de joueurs de se replonger dans les rues de Vice City, aka la version fantasmée de la ville de Miami signée Rockstar Games. Car après New York dans GTA 4 et Los Angeles dans GTA 5, c’est encore une fois sur la ville floridienne où tous les vices sont permis que la firme a décidé de jeter son dévolu, deux décennies après Vice City et Vice City Stories. Mais se pourrait-il qu’un jour, GTA finisse par nous emmener en dehors des États-Unis ? Pour Rob Nelson, la porte est assurément ouverte.

Après GTA 6, la franchise pourrait-elle enfin quitter les États-Unis ?

À l’occasion d’une récente interview pour le média The Guardian, le patron de Rockstar North a en effet été interrogé sur la possibilité de voir la franchise s’exporter un jour en dehors du territoire américain, ce que l’on sait être un véritable rêve pour des millions de joueurs à travers le monde. Et bien que cela ne semble toujours pas être au programme du studio dans l’immédiat, le boss de GTA 6 n’a définitivement pas fermé la porte à cette idée. « Il ne faut jamais dire jamais », s’est-t-il contenté de répondre au média. Avant d’ajouter :

« Mais il reste encore tant à faire aux États-Unis. Je pense que nous sommes tous des étrangers à cette version de l’Amérique. Peu importe où vous vivez, personne ne vit pleinement les États-Unis telles que nous les dépeignons ici ». Rob Nelson, pour le média The Guardian

© Rockstar Games / Take-Two Interactive

La porte est ouverte, mais le défi est réel

Vous l’aurez compris donc, si ce n’est peut-être pas avec GTA 7 que Rockstar nous emmènera en dehors des États-Unis, cela n’en reste pas moins une idée qui est loin d’être écartée par la compagnie. Ce qui, après les propos tenus par Dan Houser l’an dernier, pourrait déjà avoir de quoi rassurer les joueurs. Car à en croire l’ex-co-fondateur de Rockstar, parti en 2020 pour fonder le studio Absurd Ventures, le succès de GTA repose notamment sur sa capacité à mêler « paillettes, glamour, bas-fonds, immigrants, richesse colossale »… et armes à feu.

Un cocktail explosif qui, malheureusement, peut parfois être difficilement transposable à certaines destinations. Même si, rappelons-le tout de même, GTA n’en serait alors pas à son coup d’essai. Car en 1999, les extensions du premier opus avaient déjà emmené les joueurs du côté de la ville Londres, tandis que la série a également failli partir du côté du Japon au début des années 2000, avant que le projet ne soit finalement abandonné. Mais avant de voir ce que l’avenir nous réserve, un retour très attendu au cœur de Vice City nous attend avec GTA 6 dès le 19 novembre.

Source : The Guardian