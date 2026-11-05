Après la sortie de FF7 Revelation, quelle sera la prochaine étape pour la franchise de Square Enix ? Le producteur du jeu nous en dit plus, et il pourrait y avoir des surprises.

En l’espace d’une décennie seulement, Final Fantasy se sera révélée être une licence extrêmement prolifique pour Square Enix. Entre nouvelles entrées (FF15, FF16, Resonance), remakes (trilogie FF7 Remake), extensions (FF14) et remasters (FF Tactics: The Ivalice Chronicles), il y en aura assurément eu pour tous les goûts. Et alors que nous approchons de la sortie de FF7 Revelation, une grande question se pose déjà : quelle sera la prochaine étape pour l’éditeur ? Yoshinori Kitase, responsable de la franchise, nous donne un premier élément de réponse.

Après FF7 Revelation, que peut-on attendre de Square Enix ?

Interrogé à ce sujet lors d’un entretien exclusif chez IGN, celui qui officie également en tant que producteur sur FF7 Revelation a en effet témoigné de la volonté de Square Enix « d’investir davantage dans de nouveaux titres et de nouveaux jeux » à l’avenir. Et à titre plus personnel, c’est d’ailleurs ce que souhaite le créateur après avoir passé plusieurs années à travailler sur les remakes de FF7. « Le développement de FF7 Remake m’a apporté beaucoup de satisfaction. Et pour l’instant, j’aimerais créer de nouveaux jeux », a-t-il assuré.

Il va même encore plus loin en affirmant que « cela fait un moment » maintenant qu’il estime « ne pas avoir d’avis particulier sur les remakes quels qu’ils soient », ce qui explique pourquoi on ne le reverra sans doute pas sur un projet similaire à l’issue de la sortie de FF7 Revelation. « Je ne pense pas que je vais travailler sur un autre remake de sitôt », a déclaré Kitase sans hésitation. Ce qui ne veut évidemment pas dire qu’à l’échelle de Square Enix dans son ensemble, d’autres remakes ne pourraient pas finir par voir le jour tôt ou tard.

© Square Enix

Un remake de FF6 envisagé par l’éditeur ?

« Au sein de la société, mais aussi parmi les fans de Final Fantasy, nombreux sont ceux qui réclament un remake de FF6. Alors qui sait ? », a-t-il notamment interrogé. « Il pourrait y avoir d’autres cas similaires à celui de [FF7], où l’entreprise serait disposée à investir dans la refonte d’anciens projets et dans d’autres types de jeux, comme cela s’est produit cette fois-ci ». Mais pour le découvrir, il faudra probablement attendre encore un petit moment, au moins le temps que FF7 Revelation débarque officiellement sur le marché.

Rendez-vous en 2027 pour la sortie de FF7 Revelation

Et même si cela ne saurait désormais plus trop tarder, la patience reste tout de même de mise pour l’instant dans le sens où le dernier volet de la trilogie FF7 Remake n’arrivera pas avant le 8 avril 2027 sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2. Quant à ce que l’avenir réserve à Kitase en particulier, peut-être cela sera-t-il de l’ordre de jeux plus orientés sur le combat. « J’aimerais peut-être m’essayer à ce genre de jeu sans pour autant renoncer aux caractéristiques propres à une histoire de Final Fantasy », a-t-il déclaré. « Ça pourrait être un nouveau défi à relever ».

Source : IGN