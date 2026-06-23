Naoki Hamaguchi commence doucement à penser à l'après FF7 Remake 3 et son futur jeu ne manquerait vraiment pas d'ambition. Le développeur de Square Enix se confie.

La trilogie de remakes de Final Fantasy accueillera bientôt son dernier épisode. Avec FF7 Remake 3, baptisé Revelation, c'est une aventure de plus de 15 ans de développement qui va toucher à sa fin. Naoki Hamaguchi, le co-directeur de cette refonte en trois volets, se voit donc interroger sur la suite de sa carrière. Quels sont ses projets chez Square Enix ? Quel nouveau jeu pourrait-il réaliser ? Il en parle chez Game Informer.

Naoki Hamaguchi veut encore se challenger après FF7 Remake 3

C'est une page qui se tourne pour Naoki Hamaguchi. Le directeur de FF7 Remake 3 et des deux précédents épisodes verra bientôt un chapitre considérable de sa carrière se clore. Dès lors, les joueurs et les médias commencent à lui demander ce qu'il fera après. Déjà, une chose est sûre, ce ne sera pas un remake. Il revient une nouvelle fois sur le désir des fans de le voir encadrer une refonte de FF6, mais il ne croit pas que ce soit une bonne idée :

Qu'il s'agisse d'un remake de Final Fantasy VI ou n'importe quel autre remake, je pourrais m'en charger comme quelqu'un d'autre. Mais, personnellement, je pense qu'il serait entre de meilleures mains s'il était confié à un autre créateur chez Square Enix. Naoki Hamaguchi, pour Game Informer.

Pas de nouvelle refonte donc pour Naoki Hamaguchi. Le développeur s'engagera donc un projet bien différent de ce qu'on lui connaît depuis des années maintenant. Dès lors, à quoi pourrait-il bien se consacrer après FF7 Remake 3 ? Il a bien conscience que les fans ont « toutes sortes d'attentes » à son sujet. Pour autant, il semble primordial qu'il pense à ce qui le motiverait avant tout. Et, déjà, il a une petite idée :

J'ai vraiment envie de relever ce nouveau défi avec un autre RPG, que ce soit un Final Fantasy ou une autre licence. [...]. Mais, pour ma part, si ce n'est pas un Final Fantasy, c'est tout aussi excitant car ce serait un challenge pour moi.

Il faudra donc patienter pour découvrir ce que Naoki Hamaguchi concoctera après FF7 Remake 3. Mais, déjà, il pourrait ne pas manquer d'ambition. Outre le fait d'avoir envie de relever de nouveaux défis, il ne manque pas de rappeler que Square Enix « est plus que capable de produire d'immense RPG qui pourrait résonner avec les joueurs du monde entier ».

Naoki Hamaguchi.

Pour rappel, FF7 Remake 3, ou plutôt Final Fantasy VII Revelation, sortira au printemps 2027. Il est déjà prévu sur PC, PS5, XBOX Series X|S et Nintendo Switch 2.