Elden Ring, c’est un titre de GOTY 2022, tout un tas d’autres récompenses, plus de 16 millions d’unités vendues et un record historique pour FromSoftware.

Le studio nous prépare d'ailleurs un bon gros DLC, Shadow of the Erdtree (L'ombre de l'Arbre-Monde), qui devrait arriver dans le courant de l’année si tout se passe comme prévu.

Mais malgré l’énorme succès d’Elden Ring, les développeurs ne se reposent pas sur leurs lauriers. Hidetaka Miyazaki, leader de FromSoftware, avait d’ailleurs affirmé que l’énorme succès d’Elden Ring n’avait aucunement changé les plans du studio, au contraire.

Un nouveau jeu en plus du DLC pour Elden Ring et d'Armored Core 6

Actuellement, FromSoftware travaille sur deux gros projets connus. Le DLC d’Elden Ring évidemment, mais aussi le grand retour de sa licence de mechas avec Armored Core 6 : Fires of Rubicon.

Le jeu devrait d’ailleurs se remontrer dans le courant de l’année avec, on l’espère, du gameplay en pagaille.

Mais aujourd’hui, ce ne sont pas les robots qui font parler d’eux, mais un tout autre jeu qui est quant à lui toujours non annoncé.

C’est le producteur Kennet Chan qui a vendu la mèche via son profil LinkedIn. Ce dernier a récemment mis à jour sa page en nous informant qu’il est actuellement Producteur d’un titre totalement inédit, et ce, depuis janvier 2022. Peu avant la sortie d’Elden Ring donc.

Un nouveau souls-like inédit ?

Et pour le moment, nous ne savons absolument rien de ce nouveau jeu de FromSoftware, mais il y a de quoi rêver. Kennet Chan n’est pas un jeunot dans le secteur bien au contraire. L’homme a été producteur et co-producteur sur plusieurs gros jeux de FromSoftware comme Elden Ring ou encore Dark Souls 3 pour ne citer qu’eux. Il sait donc de quoi il parle et fait partie intégrante du studio depuis de nombreuses années.

Ce tout nouveau jeu pourrait donc soit nous surprendre avec une toute nouvelle IP, soit nous ressortir une licence du placard. On a bien du mal à imaginer un second épisode d’Elden Ring aussitôt, mais un retour de Bloodborne de Dark Souls ou de Sekiro Shadows Die Twice, pourquoi pas.

Dans tous les cas, un nouveau jeu est en développement depuis un peu plus d’un an maintenant. On pourrait peut-être espérer avoir une officialisation dans le courant de l’année, même s’il est très certainement beaucoup trop tôt pour que ce titre inconnu se montre.

D’après vous, quel sera le prochain jeu (non annoncé) de Fromsoftware ?