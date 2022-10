CD Projekt Red est en feu ! Dans la foulée des infos sur The Witcher 4 et de la nouvelle trilogie du sorceleur ou encore de l'annonce d'une suite à Cyberpunk 2077, le studio révèle être aussi sur une franchise totalement inédite. Avec ou sans crunch tout ça ?

Quelle fin de journée ! CD Projekt Red sort l'artillerie lourde avec une avalanche de projets. Et parmi eux, un nouveau jeu pour rivaliser avec The Witcher et Cyberpunk ?

CD Projekt Red annonce son nouveau jeu

Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Le studio polonais CD Projekt Red a dévoilé au monde entier l'existence d'un nouveau jeu : le projet Hadar. Une nouvelle IP qui est en encore en phase de conceptualisation, la réflexion n'ayant début qu'à la fin de l'année dernière, par une petite équipe. Le titre n'a pas encore le droit à une armée de développeurs comme The Witcher 4 qui se fera lui aussi attendre.

Il est important de comprendre que pour l'instant, nous travaillons toujours sur des concepts de base et posons les fondement pour cette nouvelle franchise.

On ne sait rien de plus, hormis que ça n'a donc absolument rien avoir avec The Witcher et Cyberpunk 2077. Ces deux licences vont continuer leur propre chemin avec une nouvelle trilogie The Witcher, et Cyberpunk Orion, le nom de code de Cyberpunk 2.

Il faut croiser les doigts pour que le studio prenne son temps pour tous ces ambitieux projets, et que les équipes ne subissent pas les mêmes pressions qu'auparavant. Mais avec la création de l'entité CD Projekt Red North America, cela devrait déjà pas mal aider les développeurs de l'antenne principale en Pologne.