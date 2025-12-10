Avec la période de Noël, les spectateurs ont envie de belles histoires et, pour beaucoup, de romantisme. Et ça, justement, Apple TV l’a bien compris avec son nouveau film.

Tout au long du mois de décembre, les plateformes comme Apple TV ou Prime Video sortent leurs films et, forcément, avec les fêtes de Noël, il y a des choix à faire en termes d’ambiance. La plupart l’ont bien compris, comme c’est le cas aujourd’hui.

Apple TV mise sur une belle histoire

À l’approche des fêtes de fin d’année, Apple TV dégaine donc To the Moon, une comédie dramatique portée par Scarlett Johansson et Channing Tatum, qui revisite avec humour les coulisses du lancement d’Apollo 11. Le film est disponible dès ce 10 décembre 2025, avec l’ambition de séduire un large public en quête d’émotions douces, de bonne humeur et d’un brin de nostalgie (vu l'époque, vous allez comprendre).

L’histoire de ce film Apple TV se déroule en 1969, alors que la NASA prépare l’une des opérations les plus importantes de son histoire. Pour redorer son image au moment le plus sensible, l’agence fait appel à Kelly Jones, spécialiste de la communication interprétée par Scarlett Johansson. Brillante et déterminée, elle débarque dans un environnement ultra technique où tout se joue à la seconde près. On imagine...

Son arrivée perturbe immédiatement Cole Davis, directeur de lancement incarné par Channing Tatum, déjà sous pression à cause des enjeux colossaux de la mission Apollo 11. Entre eux, la tension est immédiate, parfois électrique, souvent amusante. Le film construit une dynamique attachante avec des rapprochements timides comme on peut s'y attendre.

Qui est derrière ce film ?

Derrière la caméra pour ce film Apple TV, Greg Berlanti (Love, Simon ou Bébé mode d’emploi) propose une mise en scène accessible. Le film cherche avant tout à divertir et à offrir une expérience agréable, sans se poser comme un drame historique ni comme une satire pure. Apple TV met également en avant un casting secondaire solide, notamment Ray Romano (The Big Sick, Everybody Loves Raymond), Nick Dillenburg (Orange Is the New Black) et Anna Garcia (Chicago P.D.), qui renforcent l’aspect humain de l’histoire. Car après tout, un casting peut faire toute la différence.

Source : Apple