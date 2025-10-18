Alors qu'octobre 2025 approche de son terme, Apple TV+ a proposé un programme plutôt solide, notamment porté par les séries The Last Frontier, Mr. Scorsese et Down Cemetery Road à venir à la fin du mois. D'après les sorties confirmées à venir sur la plateforme à la Pomme en novembre 2025, l'histoire va encore se répéter avec de nouvelles grosses séries à découvrir, dont l'une qui s'annonce sur le papier comme un potentiel gros carton.

Les sorties films confirmées de novembre 2025 sur Apple TV+

Après principalement The Lost Bus - Au Cœur des Flammes en octobre 2025, Apple TV+ semble donc encore avoir un programme assez léger niveau films pour novembre 2025. Pour l'heure, on ne peut en effet en citer que deux. Le premier arrivera le 14 novembre 2025 et s'intitule Come See Me in the Good Light. Il s'agit d'une comédie dramatique biographique visiblement très bien notée, relatant le parcours de deux amoureux de la poésie atteints d'une maladie incurable, mais qui vont explorer autant qu'ils le peuvent les derniers moments de bonheur et d'amour qui leur restent.

Le second film confirmé sur Apple TV+ le mois prochain est The Family Plan 2, qui sortira de son côté le 21 novembre 2025. Il s'agit cette fois d'une comédie d'action qui met en scène Dan (Mark Wahlberg), qui souhaite fêter Noël joyeusement avec sa famille, mais qui se fait rattraper par une figure de son passé troublé, lançant alors un jeu de chat et de la souris fort en braquages de banque et courses poursuites familiales.

14/11 Come See Me in the Good Light - Comédie dramatique biographique

21/11 The Family Plan 2 - Comédie d'action



Les sorties séries confirmées de novembre 2025

Place ensuite aux séries pour l'heure confirmées pour novembre 2025 sur Apple TV+, avec un programme un peu plus chargé, et surtout de très grosses têtes d'affiche. C'est d'ailleurs par LA série exclusive phare de la plateforme du mois prochain qu'on commence, avec Pluribus, la nouvelle série de science-fiction de Vince Gilligan, créateur de Breaking Bad et Better Call Saul. On y retrouve ainsi la talentueuse Rhea Seehorn (Kim Wexler dans Better Call Saul), qui évoluera dans un monde transformé, où la réalité semble s’être déformée sans que personne ne comprenne vraiment pourquoi. Une série définitivement à surveiller de près, et qui débutera donc sa diffusion le 7 novembre 2025.

Pour le reste des séries confirmées à venir le mois prochain sur Apple TV+, on a ensuite la saison 2 de Palm Royale, une série dramatique se déroulant à la fin des années 60 qui sortira le 12 novembre 2025, et enfin la saison 2 de WondLa et Prehistoric Planet: Ice Age, respectivement une série d'animation de science-fiction et une série documentaire, qui sortiront toutes deux le 26 novembre 2025.

7/11 Pluribus - série de science-fiction

12/11 Palm Royale Saison 2 - série dramatique

26/11 Prehistoric Planet: Ice Age - série documentaire WondLa Saison 2 - série d'animation de science-fiction



Source : Apple TV+