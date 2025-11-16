La suite du programme commence à se dessiner sur Apple TV+. La plateforme de SVOD annonce ses premières nouveautés pour le mois de décembre 2025 et il y a du lourd.

La fin de l'année se prépare déjà du côté des services de streaming. Netflix, Prime Video et maintenant Apple TV ont dressé la liste de certaines sorties à venir dans leur catalogue. Pour le coup, la marque à la pomme mise sur des valeurs sûres. Que ce soit en matière de films ou dans la section série, les nouveautés promettent de vous tenir en haleine. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le mois de décembre 2025 devrait bien commencer sur vos écrans.

Un des plus gros films de 2025 arrive sur Apple TV

Dites-le-vous, le premier film annoncé pour décembre 2025 sur Apple TV+ joue dans la cour des grands. La plateforme de SVOD accueillera le dernier long-métrage de Joseph Kisinski (Tron L'Héritage, Top Gun Maverick), à savoir F1. Ce drame sportif porté par la performance de Brad Pitt et la musique d'Hans Zimmer s'est tout de suite placé au sommet du podium du box-office à sa sortie. Salué par sa réalisation hyper calibrée, sa photographie soignée et sa bande-son iconique, c'est déjà un incontournable à retrouver très bientôt en streaming. Et ce n'est pas tout, puisqu'une autre nouveauté pour toute la famille est déjà au programme en attendant les nouvelles annonces à venir :

5 DÉCEMBRE : Fraggle Rock : La Première Neige — émission spéciale et familiale qui plaira aux amateurs du Muppet Show.

12 DÉCEMBRE : F1 Le Film — drame sportif sur un coureur chargé de relancer une écurie.



Une première série confirmée pour décembre 2025

Apple TV a aussi de quoi faire pour les sérivores. Pour le coup, le catalogue va accueillir une nouveauté française plsu que prometteuse. Dès le début du mois, vous pourrez retrouver Benoît Magimel, Mélanie Laurent et Damien Bonnard dans la série Traqués. Le pitch s'annonce mordant avec une rencontre sous haute tension entre deux groupes de chasseurs qui vont devoir faire face à des dilemmes moraux sans concession. Une première annonce qui promet déjà un mois de décembre plein d'émotion sur la plateforme à la pomme, en attendant les autres sorties qui se dévoileront dans les prochaines semaines.

3 DÉCEMBRE : Traqués — confrontation mortelle entre chasseurs dans ce thriller français en plusieurs épisodes.

