Presque tout ce que touche Apple TV+ se transforme en succès. Severance, The Studio, See, Foundation et récemment Chief of War… très clairement la plateforme sait choisir ses séries. Si elles ne plaisent pas à tout le monde, ça ne les empêche pas de cartonner et d’être assidûment suivies. L’un de ses plus gros succès reviendra d’ailleurs prochainement pour une nouvelle saison, mais de gros changements sont attendus et ça pourrait bien inquiéter les fans de la première heure.

L'une des meilleures série d'Apple TV+ reviendra bientôt, mais il va y avoir du changement

Si vous êtes un habitué d’Apple TV+, vous avez déjà dû voir ou entendre parler de Severance. Il s’agit d’une série, mélange de drame, de science-fiction et de thriller qui a marqué les esprits grâce à son casting et son ambiance aux petits oignons. De la direction artistique à la réalisation en passant par l’écriture et le jeu d’acteur, Severance met la barre très haut avec une simplicité presque palpable. Et cette série, on la doit en grande partie à Ben Stiller, l’acteur loufoque de La Nuit au Musée ou encore de Zoolander s’avère être un producteur et un réalisateur de génie.

On lui doit non seulement un soutien de tous les instants sur la série, mais également la réalisation d’un grand nombre d’épisodes, faisant à chaque fois partie des meilleurs d’après l’avis unanime de la presse et des spectateurs. L’acteur et réalisateur est donc l’assurance d’une vraie qualité. Malheureusement pour la saison 3 de Severance, Ben Stiller ne réalisera aucun épisode, bien qu’il restera producteur de la série Apple TV+ et qu’il devrait avoir le nez dedans de temps à autre.

La saison 3 de Severance se fera, mais sans l'un de ses créateurs

L'acteur a en effet annoncé qu'il ne faudra pas compter sur lui pour diriger les épisodes de cette prochaine saison puisqu’il sera à la tâche sur un autre long métrage qu’il réalise lui-même. Un thriller se déroulant durant la Seconde Guerre mondiale où l’on suivra un pilote d’avion descendu en pleine France occupée. Comme il l’explique dans une interview chez LA Times, il arrive à un moment de sa vie où « le temps presse », alors que les projets se multiplient.

Toutefois, Severance reste entre de très bonnes mains puisque l’on retrouvera devant et derrière la caméra, les mêmes équipes et acteurs que les précédentes saisons. La saison 3 de Severance est actuellement en chantier, mais n’a pas encore de date de diffusion pour le moment. Vous avez donc le temps de voir ou revoir les deux précédentes toujours disponibles sur Apple TV+.