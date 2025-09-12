Apple TV+ est une mine d’or pour les amateurs de séries de qualité comme Silo, Severance ou encore The Studio, récemment récompensée aux Emmy Awards. L’une des plus populaires en ce moment vient d’annoncer qu’elle reviendra prochainement sur la plateforme avec une toute nouvelle saison. Une excellente nouvelle pour cette série qui vient pourtant tout juste de revenir sur la plateforme avec des épisodes inédits.

Une série adorée d'Apple TV+ vient d'être renouvelée

On parle bien entendu de Foundation, la célèbre série de science-fiction tirée des romans d’Isaac Asimov dont la saison 3 se termine le 12 septembre sur Apple TV+. C’est désormais officiel, Foundation aura bien droit à une saison 4 malgré de très gros changements en interne. Le scénariste et producteur David S. Goyer, en place depuis le début, a en effet quitté le navire depuis un petit moment. Des bruits de couloir évoquent des divergences au niveau du budget alloué notamment. Même s’il a eu le temps de poser sa griffe sur la saison 3, « à 85 % » selon lui, il ne rempilera pas pour la quatrième saison. Une nouvelle équipe créative, avec Ian Goldberg et David Kob à sa tête, est actuellement aux fourneaux. Le duo affirme vouloir « préserver l’ambition émotionnelle et l’époque qui a marqué les trois premières saisons. » Nous verrons bien, pour le moment la saison 4 de Foundation n’en est qu’à ses débuts et il est clairement trop tôt pour parler de synopsis et encore plus de date de sortie. La saison 3 se termine tout juste sur Apple TV+, laissons le temps aux nouveaux showrunners de prendre leurs marques.

Source : Apple TV+