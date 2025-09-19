Apple TV+ va mettre le paquet avec sa prochaine série évènement, en témoigne la première bande-annonce explosive qui donne furieusement envie. Et lorsqu'on sait qu'un des créateurs est à l'origine d'une des meilleures séries à suspense de ces dernières années, on est rassuré.

Après avoir raflé une tonne de récompenses aux Emmy Awards, notamment grâce à la série The Studio portée par Seth Rogen, la plateforme à la pomme ne lâche rien et se prépare même à accueillir une grosse nouveauté. Apple TV+ ajoutera à son catalogue une nouvelle série évènement pour le mois d’octobre prochain et la première bande-annonce donne sacrément faim.

Apple TV+ nous dévoile sa prochaine grosse série, encore un succès ?

Direction l’Alaska et ses terres sauvages pour cette nouvelle série Apple TV+ très orientée action et suspense portée par l’acteur Jason Clarke (Oppenheimer). The Last Frontier nous fait suivre le shérif d’une petite ville coincée dans la neige qui doit faire face à une crise de taille. Un avion de transport de prisonniers s’est écrasé non loin de son patelin et plusieurs d’entre eux ont survécu. Le hic, c’est qu’il s’agit de détenus très violents et l’un d’eux est même considéré comme extrêmement dangereux. Se lance alors une chasse à l’homme pendant qu’une agente de la CIA vient se greffer aux recherches, laissant planer le doute quant à l’identité de certains prisonniers.

Apple TV+ devrait une fois de plus frapper fort avec The Last Frontier qui sortira dès le 10 octobre prochain. Au casting, autour de Jason Clarke, on retrouvera également Johnny Knoxville, célèbre figure des Jackass, dans la peau d'un des prisonniers, Dominic Cooper que l'on peut aussi voir dans My Lady Jane, l'actrice Simone Kessel que l'on a pu découvrir dans Yellowjackets dernièrement ou encore Alfre Woodard vue dans Summer Camp entre autre. La série est quant à elle dirigé par Jon Bokenkamp a qui l'on doit l'excellente série à suspens Blacklist.

