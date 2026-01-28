Apple TV lance aujourd'hui la nouvelle saison d'une de ses séries les plus appréciées, aussi drôle que touchante. Elle signera au passage le grand retour d'un duo de stars qui avait déjà brillé dans une autre série culte des années 2010. Tout est dispo dès maintenant sur la plateforme.

Une excellente série Apple TV enfin de retour dès aujourd'hui

C'est à croire que tout ce qui sort des fourneaux d'Apple TV se transforme en succès. Aux côtés de Severance, Silo ou encore Foundation, Ted Lasso et désormais Pluribus, largement félicités par la critique et les spectateurs, on retrouve Shrinking avec Jason Segel (How I Met Your Mother) et Harrison Ford (a-t-on vraiment besoin de présenter cet acteur de légende ?). C'est l'histoire d'un psy, incarné par Segel, qui fait le deuil de sa femme et peine à s'en remettre. Il se laisse peu à peu déborder par ses émotions et commence à dire ce qu'il pense sincèrement à ses patients, laissant de côté son professionnalisme. Le résultat est aussi inattendu pour eux que pour lui.

Une série Apple TV touchante et drôle, qui n'hésite pas à aborder le deuil avec une certaine tendresse. Jason Segel incarne un psy attachant et fragile qui redécouvre peu à peu la joie de vivre aux côtés d'un Harrison Ford en très grande forme. Shrinking revient aujourd'hui sur Apple TV avec une saison 3 forcément très attendue pour les fans, qui signe par ailleurs les retrouvailles entre Jason Segel et Cobie Smulders, qui incarnait Robin dans la série How I Met Your Mother. Après une brève apparition dans la saison 2, elle revient ici en tant que personnage plus régulier d'après Segel, sans qu'il ne nous dévoile réellement son importance pour la série et pour le personnage de Segel, qui semble peu à peu succomber à ses charmes. Quoi qu'il en soit, vous pourrez découvrir tout ceci par vous-même directement sur Apple TV dès aujourd'hui.

Source : Apple TV