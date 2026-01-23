Apple TV enchaîne les succès, en témoigne encore l'excellente série Pluribus dernièrement. La plateforme va une nouvelle fois gâter ses abonnés dans les prochains mois avec de très nombreuses sorties à venir. Parmi elles, la nouvelle saison de l'excellente For All Mankind, qui va assurément faire beaucoup de bruit lors de sa diffusion, ou encore la saison 2 de Monarch Legacy of Monsters et peut-être même la saison 4 de Ted Lasso si tout va bien. En février, on pourra également retrouver la nouvelle saison d'une autre série à suspense très appréciée, avec de grandes stars du petit et grand écran.

Apple TV partage une ultime bande-annonce avant le retour de cette série très appréciée

Jennifer Garner, révélation de la série Alias aux côtés de Bradley Cooper dans les années 2000, est à l'affiche d'une autre très bonne série sur Apple TV : La dernière chose qu'il m'a dite. Une série à suspense adaptée d'un roman à succès écrit par Laura Dave. Loin de l'agent hyper entraînée qu'elle incarnait à l'époque, Garner joue ici le rôle d'une femme à la recherche de réponses suite à la disparition subite de son mari. Dans sa quête, elle essaye également de tisser des liens avec sa belle-fille, une adolescente de 16 ans forcément très impactée par la situation, qu'elle tentera d'aider.

Après une première saison pleine de tension et très riche en rebondissements, La dernière chose qu'il m'a dite revient pour une saison 2 qui devrait donner encore davantage de réponses et nous révéler de nouveaux secrets entourant cette famille recomposée. Apple TV nous partage aujourd'hui une grande bande-annonce pour confirmé la sortie de la saison 2 le 20 février 2026. L'occasion pour nous de retrouver certains visages connus comme Jennifer Garner évidemment, mais aussi Angourie Rice (Bailey), l'ex-star de Game of Thrones Nikolaj Coster-Waldau (Owen) ou encore David Morse (Nicholas).

La série est un vrai petit succès sur Apple TV et a largement été saluée pour son casting très impliqué, notamment la jeune Angourie Rice, véritable révélation. Certaines critiques déplorent toutefois de petits soucis de rythme ou une intrigue à la résolution un poil trop gentillette. Quelques défauts qui ne semblent en tout cas pas refroidir les spectateurs, qui ont quant à eux bien plus apprécié la saison 1.

Source : Apple TV