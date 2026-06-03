On l'attendait depuis longtemps, mais elle revient enfin. L'une des meilleures séries de science-fiction d'Apple TV se montre enfin avec une vraie bande-annonce qui donne furieusement envie. Après des années d'absence et un silence qui commençait à nous donner quelques sueurs froides, cette fois, les choses sont sur les bons rails.

On peut le dire, Apple TV a offert un nouvel élan à la science-fiction grâce à ses nombreuses séries comme Severance, Foundation ou encore For All Mankind et Silo. Inutile de tortiller, ces séries sont excellentes, certaines ont même été récompensées pour ça. Alors que For All Mankind se termine et que Severance est en production, c'est Silo qui nous revient cette année avec une saison 3 que l'on n'attendait plus.

Apple TV dévoile enfin pleinement la suite de Silo, et on a hâte

Ce qui fait la force de Silo depuis toujours, c'est son ambiance oppressante, ses multiples rebondissement et son casting avec une Rebecca Ferguson au top. La série tient vraiment la route sur la durée, ce qui n'est pas donné à tout le monde. La saison 2 avait d'ailleurs fini sur un sacré cliffhanger, avec Juliette découvrant que d'autres silos existent et que la vérité sur le monde extérieur est bien plus complexe que prévu. Une fin qui avait laissé beaucoup de monde sur le carreau, dans le bon sens du terme. La bonne nouvelle, c'est que la suite arrive et que tout devrait s'enchaîner rapidement puisque la saison 4 est déjà bouclée avant même que la troisième ne sorte, mais c'est pour bientôt. La saison 3 de Silo a depuis peu une date de sortie, elle débarquera le 3 juillet sur Apple TV.

Il y a quelques semaines nous avions eu le droit à un très bref aperçu, nous laissant simplement avec une Juliette (Rebecca Ferguson) désormais Maire. Cette nouvelle bande-annonce est cette fois plus généreuse en informations. La colère gronde, de nouveaux complots émergent et des secrets du passé pourraient enfin être révélés. Au casting de cette nouvelle saison de la série Apple TV on retrouvera bien évidemment la plupart des visages connus comme Rebecca Ferguson évidemment, ou encore Common, Harriet Walter et Chinaza Uche, mais aussi Jessica Henwick.