Apple TV prépare de nombreuses nouveautés pour le mois de septembre 2026, à commencer par une nouvelle série événement et un très gros film avec une star que tout le monde adore depuis son rôle dans la peau d'un certain Deadpool.

Après un été chaud bouillant, Apple TV prépare la rentrée de septembre 2026 avec de nouveaux programmes dont certains sont déjà connus comme la nouvelle série Last Seen ou encore le film Mayday. En juillet et août 2026, Apple TV a dégainé plusieurs films et séries qui ont rencontré le succès. On pourrait notamment citer Widow Bay, une série horrifique rondement menée et même félicitée par Guillermo Del Toro lui-même qui l'a qualifiée comme étant « la meilleure série depuis très longtemps », rien que ça. Vient ensuite Lucky, une nouvelle série thriller avec Anya Taylor-Joy dans le rôle d'une fugitive traquée par la mafia et le FBI. Classique assurément, mais redoutable d'efficacité. Et pour septembre 2026, Apple TV pourrait bien enchaîner sur de nouveaux petits succès du même genre.

Le film Apple TV confirmé du mois de septembre 2026

Seul film confirmé sur Apple TV pour septembre 2026 pour le moment : Mayday avec Ryan Reynolds (Deadpool). Il y joue un pilote de la Navy qui se crashe en territoire soviétique en pleine Guerre froide. Son seul moyen de survivre, c'est de s'allier avec un ex-agent du KGB complètement fou incarné par Kenneth Branagh (Harry Potter). Un film d'action teinté d'humour, un registre que maîtrise Ryan Reynolds à la perfection.

4 septembre 2026 Mayday



Toutes les séries confirmées de septembre 2026

Côté série, c'est évidemment Last Seen qui va faire grand bruit sur Apple TV en septembre 2026. Cette nouvelle série thriller portée par Patrick Brammall (Colin from Accounts, Evil) qui joue un ancien enquêteur reconverti en opérateur pour la police après une descente aux enfers suite à la disparition de sa fille 11 ans auparavant. Il lutte contre ses idées noires, jusqu'au jour où il est persuadé d'avoir entendu sa fille lors d'un appel. Il se relance alors à sa recherche. Apple TV mise une fois de plus sur l'adaptation d'un roman à succès, et ça pourrait être payant. La première bande-annonce promet en tout cas un thriller haletant et prenant qui devrait avoir son lot de rebondissements.