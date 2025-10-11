Apple TV+ a toujours de beaux programmes en réserve, et la plateforme vient enfin de lever le voile sur la bande-annonce de l’une de ses séries les plus attendues.

Le créateur de Breaking Bad et Better Call Saul est de retour. Trois ans après l’annonce de son mystérieux projet, et quelques mois après le premier trailer, Vince Gilligan dévoile enfin un nouvel aperçu de Pluribus, sa nouvelle série de science-fiction produite pour Apple TV+. On sent que le show s’annonce assez étrange. Le tout sort le 7 novembre.

Une nouvelle série Apple TV+ qui annonce du lourd

Gilligan retrouve ici Rhea Seehorn, inoubliable Kim Wexler dans Better Call Saul. L’actrice tient le rôle principal de cette série qui explore un monde transformé, où la réalité semble s’être déformée sans que personne ne comprenne vraiment pourquoi.

Peu de détails ont filtré sur l’intrigue de cette série Apple TV+, mais l’ambiance de la bande annonce en dit long. On y voit des paysages familiers, des visages intrigués et une atmosphère à la fois paisible et dérangeante. Pas de monstres, pas d’explosions : juste une impression que quelque chose d’invisible a bouleversé l’ordre des choses.

Une science-fiction à hauteur d’homme

Fidèle à son style, Vince Gilligan ne cherche pas le spectaculaire dans cette nouvelle série Apple TV+. Il préfère parler des gens, de leurs émotions, et de la manière dont ils réagissent face à l’inconnu. Pluribus s’annonce donc comme une série de science-fiction “ancrée dans le réel”, où le fantastique sert avant tout à questionner la nature humaine.

Le ton du trailer évoque davantage The X-Files (sur laquelle Gilligan a travaillé) que Breaking Bad. On retrouve ce mélange d’étrangeté, de mélancolie et de curiosité face à un monde qui change sans prévenir. En commandant deux saisons d’un coup dès 2022, Apple TV+ avait déjà montré sa confiance totale dans le projet. La plateforme continue ainsi d’affirmer sa volonté de produire des séries ambitieuses, à la croisée du drame et de la science-fiction. Après Severance, Foundation ou Silo, Pluribus semble s’inscrire dans la même veine : celle d’une science-fiction adulte, portée par une écriture soignée. Le tout est prévu pour le 7 novembre prochain sur la plateforme. Clairement, Pluribus pourrait bien être l’une des séries les plus intrigantes de l'année.

