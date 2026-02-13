Apple TV+ sort aujourd'hui un nouveau film événement, une comédie romantique pas comme les autres avec Elizabeth Olsen, la star qui incarna la Sorcière Rouge dans WandaVision et les films Avengers. Sauf que cette fois, il ne sera clairement pas question de super-pouvoirs, loin de là, mais plutôt d'un choix qui va la rendre folle.

Un film touchant et apprécié arrive sur Apple TV aujourd'hui

Y a-t-il une vie après la mort ? C'est une question qui obsède l'humanité depuis la nuit des temps. D'après le film Eternity qui débarque aujourd'hui sur Apple TV+, il y a bel et bien une nouvelle vie éternelle qui nous attend. Mais avant de pouvoir en profiter, il faut faire un choix crucial. Avec qui souhaitons-nous passer l'éternité ? Elizabeth Olsen incarne une femme qui, après son décès, se voit contrainte de choisir avec qui elle passera l'éternité : son mari, avec qui elle a partagé toute sa vie, ou son premier amour, disparu très jeune sur le front.

Eternity est une comédie romantique et dramatique, pleine de bons sentiments. Elizabeth Olsen, qui incarne le personnage central, est entourée de Miles Turner (The Gorge) et Callum Turner (Les Animaux Fantastiques). Le film est réalisé par David Fresne (The Cured), un réalisateur qui n'a pas énormément de films à son actif pour le moment, mais ça ne l'a pas empêché de diriger de grandes stars et encore moins de cartonner avec son Eternity.

Avant son arrivée sur Apple TV+, le film a déjà très bien fonctionné et reçu de nombreuses critiques positives de la part de la presse, mais aussi et surtout des spectateurs. « Un film surprenant » , et « qui fait du bien dans le paysage cinématographique actuel », peut-on lire. « Une comédie sympathique et touchante avec une Elizabeth Olsen pétillante et attachante », pour d'autres. Sur Rotten Tomatoes, le film récolte une bien jolie note de 77 % pour la presse et près de 90 % pour les spectateurs, pour plus d'un millier d'avis.

Source : Apple TV