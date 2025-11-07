Le créateur de Breaking Bad revient sur le devant de la scène avec une série de science-fiction inédite sur Apple TV. Et visiblement, elle fait déjà sensation.

Le créateur de Breaking Bad et Better Call Saul est de retour. Et cette fois, Vince Gilligan quitte les cartels et le désert du Nouveau-Mexique pour explorer un tout autre terrain : la science-fiction. Sa nouvelle série, Pluribus, est disponible sur Apple TV.

Une nouvelle série Apple TV+

Avant même sa diffusion, Pluribus a déjà été renouvelée pour une deuxième saison. Un signe fort de confiance pour Apple TV, qui croit dur comme fer au projet. La première saison comptera neuf épisodes. Les deux premiers seront mis en ligne ce vendredi, puis un nouvel épisode arrivera chaque semaine jusqu’au 26 décembre.

Derrière ce titre mystérieux, une idée complètement folle : la personne la plus malheureuse du monde doit… sauver la planète du bonheur. Oui, c’est étrange. Mais venant de Vince Gilligan, on peut s’attendre à un mélange détonnant entre drame, ironie et réflexion existentielle. Le ton s’annonce mordant, la mise en scène soignée, et les dilemmes moraux bien présents, la marque de fabrique du créateur depuis Breaking Bad.

Rhea Seehorn, encore au centre du jeu

Rhea Seehorn reprend du service aux côtés de Gilligan, après avoir marqué les esprits dans Better Call Saul. L’actrice incarne cette fois un rôle inédit, dans un univers beaucoup plus étrange et décalé. Elle partage l’affiche avec Karolina Wydra (True Blood), Carlos Manuel Vesga (Narcos), Miriam Shor (The Americans) et Samba Schutte (Our Flag Means Death).

Pluribus est produite par Sony Pictures Television, avec une équipe d’habitués de l’univers Gilligan. On retrouve Gordon Smith, Alison Tatlock et Diane Mercer à la production, ainsi que Jeff Frost, Jenn Carroll et Trina Siopy. Autant dire que la série est entre de très bonnes mains.

Depuis ses débuts, Apple TV s’impose comme la plateforme des auteurs. Après Ted Lasso, Severance ou Silo, la firme à la pomme mise cette fois sur une science-fiction plus humaine, pleine d’humour noir et de tension.

Source : Apple TV