Apple TV a discrètement annulé une série qui avait pourtant rencontré un très joli succès en étant saluée par de grandes cérémonies. Elle était adorée des spectateurs, c'est difficilement compréhensible.

Sans crier gare, et presque sans que personne ne s'en rende compte, Apple TV a mis fin à une série qui avait pourtant rencontré un certain succès. Des millions de spectateurs, une multitude de nominations pour de prestigieuses cérémonies… et pourtant il n'y a pas eu de renouvellement.

Apple TV a discrètement annulé une série à succès

Après seulement deux saisons, la série Palm Royale a tout bonnement été annulée. Il n'y aura donc pas de saison 3. Cette décision date d'il y a quelques mois et a été faite dans la plus grande discrétion, sans trop de remous. Et c'est un choix d'autant plus étrange puisque la série a rencontré un joli succès. La première saison a fait un démarrage remarquable avec plus de 229 millions de minutes de visionnages cumulés lors de sa première semaine, et s'est même hissée dans le top 5 des séries (hors Netflix) les plus vues lors de son lancement. La série Apple TV a également brillé dans plusieurs cérémonies en étant nominée à plusieurs reprises, notamment 11 fois lors des Emmy Awards.

Mais malgré ça, Palm Royale s'est terminée après sa saison 2 sur Apple TV, mais a visiblement réussi à boucler la plupart de ses intrigues notamment en offrant une fin digne à ses personnages clés. La série nous transporte à la fin des années 60, alors qu'une jeune femme, Maxine Simmons, tente de percer dans la haute société à Palm Beach. Une adaptation très libre du roman Mr & Mrs American Pie de Juliet McDaniel.

On ne sait pas exactement pour quelles raisons Apple TV a décidé de mettre fin à la production de la série qui aurait pourtant pu continuer. Si l'on en croit les notes de Rotten Tomatoes, elle se trouvait en prime dans la moyenne sans trop briller. La première saison a reçu une note globale de 55% de la part des critiques, pour 73% pour les spectateurs. La seconde saison a fait à peine mieux avec 60% des critiques et 70% des spectateurs. Qu'on se le dise, certaines séries chez Apple TV ou ailleurs ont survécu avec des retours bien moins bons. Quoi qu'il en soit, pour Palm Royale, c'est terminé, mais vous pouvez toujours jeter un œil aux deux premières saisons sur la plateforme.

source : Deadline