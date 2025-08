Le mois d’aout est lancé et Apple TV+ va mettre le paquet pour remplir son catalogue de nouveautés. Pour tenir tête à Netflix ou encore Prime Video, Apple TV+ mise sur des valeurs sûres et une nouvelle série événement pour marquer le mois. À quelques semaines de la rentrée, voici ce qui vous attend sur la plateforme.

Toutes les séries Apple TV+ d'aout 2025

Il n’y aura visiblement pas de nouveaux films ce mois-ci sur Apple TV+ ou alors pas de notable que la plateforme souhaite mettre en avant. Il faudra donc se contenter de séries, dont de nombreuses valeurs sûres qui ont déjà fait leurs preuves. À la volée on peut noter de nouveaux épisodes pour la série de science-fiction Invasion dont la saison 3 débutera le 22 août prochain. Seth Rogen, star de la récente série à succès The Studio, reviendra pour une nouvelle saison de Platonic aux côtés de l’actrice Rose Byrne.

Mais la série la plus marquante de ce mois sur Apple TV+ est sans conteste Chief of War, série évènement portée notamment par l’imposant Jason Momoa. La série nous racontera avec fidélité, violence et intimité, la colonisation d’Hawaï du point de vue des autochtones. Pour son lancement début août, la série a rencontré un joli succès critique de la part de la presse, mais surtout des spectateurs. Tous saluent notamment la fidélité avec laquelle la période historique est représentée, mais aussi le casting et certaines scènes viscérales. Une nouvelle série incontournable ? Il faudra attendre les nouveaux épisodes pour en avoir le cœur net, mais ça semble en tout cas bien parti.

Enfin, Apple TV+ n’oublie pas son jeune public et nous sort une nouvelle saison pour Stillwater (Eau Paisible par chez nous) ainsi qu’un épisode musical spécial Snoopy Presents : A Summer Musical. Il y en aura donc pour tout le monde en août sur Apple TV+.

1/08 Chief of War - nouvelle série événement d’Apple TV+ qui raconte la colonisation d’Hawaï avec une impressionnante fidélité. Stillwater (Eaux paisibles) - saison 4 - la suite de la série familiale à succès.

6/08 Platonic - saison 2 - retour du duo Rogen & Byrne pour une saison à l’humour décapante.

15/08 Snoopy Presents : A Summer Musical

22/08 Invasion - saison 3

29/08 Shape Island - saison 2 - nouvelle saison pour la série d’animation. KPOPPED - émission musicale épisodique autour de la K-pop.



source : Apple via x.com