Si Apple TV a clairement moins de programmes que la concurrence, la plateforme prévoit elle aussi sa dose de nouveauté en octobre 2026. Parmi les temps forts, on peut noter l'arrivée de plusieurs séries intéressantes comme Nocturne ou encore la saison 2 de Where's Wanda?, mais aussi Matchbox, un nouveau film porté par John Cena et Jessica Biel.

Tous les films Apple TV d'octobre 2026

Apple TV aura quelques films sous le coude pour le mois d'octobre 2026 avec notamment le documentaire The Last First Winter K2, réalisé par Amir Bar-Lev, qui suit de courageux alpinistes qui vont tenter de réussir la première ascension hivernale du K2. Décidément très ancré dans l'univers de la montagne, le film suivant, Tenzing, est quant à lui une fiction qui raconte la vie de Tenzing Norgay et son ascension historique de l'Everest. Un film porté par un casting de stars avec Genden Phuntsok, Tom Hiddleston, Willem Dafoe ou encore Caitríona Balfe. Apple TV lancera également Matchbox, un très gros blockbuster d'action produit par Skydance et réalisé par Sam Hargrave (The Last Frontier) avec John Cena, Jessica Biel, Sam Richardson et Arturo Castro.

02/10 The Last First Winter K2

09/10 Matchbox The Movie

16/10 Tenzing



Toutes les séries d'octobre 2026

Côté séries, Apple TV mise sur quelques valeurs sûres et fait revenir The Sisters Grimm pour une saison 2, un an après le lancement de la première en octobre 2025, mais aussi Where's Wanda?, autre gros succès de ces dernières années. Le mois se termine avec Nocturne, une nouvelle série Apple TV adaptée des romans de Lars Kepler qui nous fait suivre l'inspecteur Jonah Lynn, un ancien soldat devenu policier dans la section criminelle. Alors qu'il coule des jours paisibles en Pennsylvanie, son quotidien est bouleversé par le retour de certains membres de sa famille mais aussi d'un tueur en série qui ne lâche rien.