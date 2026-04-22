Pour ce mois d'avril 2026, Apple TV a présenté un programme tâchant de miser sur la qualité plutôt que la quantité, avec par exemple un seul film comptant un certain Keanu Reeves au casting avec Chantage, puis deux nouvelles séries exclusives que furent Vrais voisins, faux amis avec Jon Hamm (Morning, Good Omens) et James Marsden (Sonic, X-Men) , puis Margo a des problèmes d'argent avec Elle Fanning (Predator Badland, Death Stranding 2), Michelle Pfeiffer (Batman) et Nick Offerman (The Last of Us). Place donc cette fois à la nouvelle saison d'une autre série exclusive de la plateforme à la Pomme, avec une fois de plus un acteur éminemment connu d'une certaine série britannique intergénérationnelle.

Le retour d'une série Apple TV avec un éminent docteur ès acting

Après deux séries de comédie dramatique américaines, Apple TV+ nous propose avec sa troisième série exclusive du mois de se pencher sur le cas d'un thriller policier, qui plus est britannique, avec la saison 2 de Criminal Record, créée par Paul Rutman. La première saison, composée de huit épisodes a fait ses armes en 2024, et sa seconde saison sort donc ce 22 avril 2026 sur la plateforme à la Pomme.

S'agissant du synopsis, il est question de deux détectives de la police londonienne, l'un un vétéran avec de nombreuses années de service, et l'autre en début de carrière, qui s'affrontent sur des affaires de meurtre. Outre le fait que les deux personnages soient en opposition en termes d'expérience, c'est aussi le cas pour leurs acteurs.

D'un côté, nous avons en effet Peter Capaldi dans le rôle de Daniel Hegarty. Il s'agit d'un acteur très prolifique, que beaucoup connaissent surtout pour avoir incarné le 12ème Doctor Who. De l'autre, on a Cush Jumbo, une actrice plus jeune sous les traits de June Lenker. Ce duo propose quoiqu'il en soit une série de solide facture, dont la seconde saison est donc disponible aujourd'hui sur Apple TV.

Source : Apple TV