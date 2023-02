L'adaptation de jeux vidéo sur petit et grand écran a le vent en poupe. Entre The Last of Us, Mario Bros. ou encore Sonic c'est un véritable déluge sur nos écrans. Dans ce contexte de succès, la plateforme de streaming Apple TV+ souhaite elle aussi proposer un contenu sur le sujet. En l'occurrence sur l'un des plus emblématiques d'entre eux : un certain jeu, pas très connu, Tetris.

Un biopic sur Apple TV+

C'est via le compte Twitter officiel d'Apple TV+ que l'on peut apprendre la nouvelle. Le film qui est en développement depuis plusieurs années est plus proche que jamais de sortir. C'est d'autant plus intéressant que dans le projet on retrouve l'excellent acteur Taron Egerton. Que l'on connait pour jouer le rôle d'Eggsy dans la saga Kingsman et pour avoir incarné Elton John dans Rocketman. Une valeur sûre. Pour le biopic sur Tetris il va endosser le rôle de Henk Rogers, l'homme qui a fait découvrir le jeu vidéo aux yeux du monde et qui a récupéré les droits depuis juin 1996.

Tetris, un nouveau film original Apple, est basé sur l'incroyable histoire vraie de l'un des jeux vidéo les plus emblématiques au monde. Première mondiale à

@SXSW

. Prochainement sur Apple TV+

Les acteurs Toby Jones et Nikita Efremov sont également au programme. Jones sera d'ailleurs (ironiquement) à l'affiche de : Indiana Jones et le Cadran de la Destinée cette année. Dans le film du coté du scénario il devrait logiquement être question des batailles juridiques autour des droits de Tetris, puisque comme toujours avec des sagas de ce type, les choses ne sont jamais simples. En plein contexte de Guerre Froide, le véritable créateur du jeu est Alekseï Pajitnov qui va d'ailleurs concevoir le titre pour l'Académie des Sciences de l'URSS. Eh oui, Tetris est soviétique. Voilà qui est dit.