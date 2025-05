C’est une petite révolution qui se prépare du côté de Cupertino. À partir de 2026, Apple ne sortira plus tous ses iPhone d’un coup. Fini la grande présentation de septembre où chaque modèle défile les uns après les autres. La marque compte désormais étaler ses lancements pour mieux mettre en valeur ses modèles haut de gamme… et mieux gérer sa production.

D’abord les iPhone Pro, ensuite les autres

Apple va commencer par lancer les modèles les plus chers à l’automne, comme d’habitude. On parle ici des iPhone 18 Pro et du très attendu modèle pliant. Ensuite, quelques mois plus tard, au printemps 2027, arriveront les modèles plus accessibles : iPhone 18 et 18e. Ce changement a un but simple : faire briller les versions premium, sans qu’elles soient noyées dans un flot de nouveautés. Et en même temps, cela permet à Apple de lisser ses ventes sur l’année. Une stratégie maline.

En espaçant les sorties, Apple cherche aussi à réduire la pression sur ses chaînes de production. Plus besoin de tout fabriquer en masse à la même période. C’est aussi un moyen de revoir la répartition géographique de l’assemblage. Ainsi, les modèles d'iPhone haut de gamme resteront fabriqués en Chine, dans des usines hautement spécialisées. Les versions plus abordables, elles, seront de plus en plus produites en Inde. Cela permet à Apple de diversifier ses sites et de limiter les effets des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine.

De vrais changements côté design

2026 ne marquera pas seulement un tournant dans le calendrier. Les iPhone 18 Pro devraient aussi profiter d’un gros lifting. Selon plusieurs sources, Apple prévoirait un Face ID intégré sous l’écran, et une caméra frontale déplacée sur le côté. Une évolution qui rendrait les modèles Pro encore plus distincts visuellement des versions classiques. Cerise sur le gâteau : le premier iPhone pliant arrivera lui aussi à l’automne 2026. Il accompagnera les modèles Pro, et viendra enrichir une gamme qui comptera alors pas moins de six iPhone différents.

