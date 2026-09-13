La fièvre des Carnets de l'apothicaire prend encore de l'ampleur avec l'annonce du tout premier jeu sur PC et console tiré de la série à succès. The Apothecary Diaries The False Imperial Brother arrive en 2027.

Personne ne s'attendait à voir un jeu Les Carnets de l'apothicaire au Nintendo Direct de septembre. Pourtant, l'éditeur Koei Tecmo a bien choisi la conférence de rentrée pour dévoiler au monde entier The Apothecary Diaries The False Imperial Brother. Déjà annoncé pour début 2027, on a les premiers détails sur l'histoire et le gameplay.

Mao Mao va vivre une nouvelle aventure dans le jeu The Apothecary Diaries The False Imperial Brother

Professeur Layton n'aura pas été le seul jeu d'enquête à retenir notre attention lors du dernier Nintendo Direct. La conférence a levé le voile sur le deuxième jeu vidéo des Carnets de l'apothicaire et, surtout, le premier jeu sur console après le Gacha sur navigateur web Palace Chronicles. The Apothecary Diaries The False Imperial Brother va vous replonger dans l'univers dont la popularité a explosé depuis la sortie de l'anime en 2023.

The Apothecary Diaries The False Imperial Brother nous fera incarner Mao Mao, apothicaire à la cour impériale, confrontée à d'étranges phénomènes et une grande conspiration. Bien décidée à faire la lumière sur ces événements, elle va donc mener l'enquête. Mais, sur son chemin, elle sera confronté à mystérieux individu masqué qui se fait appeler le « jeune frère impérial ». À elle de rassembler toutes les preuves pour découvrir son identité.

Cette grande enquête promet de nous replonger dans l'atmosphère de The Apothecary Diaries, ou Les Carnets de l'apothicaire. Plusieurs personnages iconiques seront d'ailleurs de la partie pour aider Mao Mao, notamment insaisissable Jinchi. Des visages inconnus feront aussi leur apparition, comme Guanyu, un acteur itinérant de passage dans la capitale.

Derrière cette nouvelle histoire, on retrouve en plus la plume de Natsu Hyuga, l'autrice des Carnets de l'apothicaire. C'est donc vraiment prometteur pour The Apothecary Diaries The False Imperial Brother. Reste à voir si le gameplay sera à la hauteur de l'intrigue. Le jeu mêlera notamment des mécaniques d'exploration et de crafting, mais aussi des dialogues d'interrogatoire. Il s'agira vraiment de mener l'enquête dans la peau de Mao Mao, comme une sorte de croisement entre Ace Attorney et la saga des Atelier.

Sur quelle plateformes va sortir le jeu Les Carnets de l'apothicaire ?

Koei Tecmo et le studio Gust on donné un aperçu déjà riche de jeu Les Carnets de l'apothicaire. Nul doute que les fans seront curieux de s'y essayer. Justement, l'attente ne devrait pas être trop longue. The Apothecary Diaries The False Imperial Brother est annoncé pour début 2027 sur PC mais aussi sur ces consoles :

Nintendo Switch

Nintendo Switch 2

PS5

PC (via Steam)

Dans les commentaires du trailer, les fans semblent plutôt emballés. « Ça a l'air incroyable », s'émerveille un internaute. Un autre relève que « ça a l'air d'être de très bonne qualité », quand un autre souligne combien ce mélange de gameplay « tient du génie ». En revanche, beaucoup s'inquiètent que le jeu ne sorte pas dans leur langue. Pour l'instant, The Apothecary Diaries The False Imperial Brother est seulement annoncé en anglais, chinois et japonais. Pas encore de français à l'horizon, mais espérons que cela arrivera prochainement.