Apex Legends s’apprête à souffler ses sept bougies, et Respawn Entertainment compte bien marquer le coup avec une mise à jour majeure baptisée Fissure, déployée le 10 février 2026 à 19h00. Au programme, une nouvelle mécanique de gameplay, des Légendes remaniées, des ajustements de fond et, bien sûr, une avalanche de récompenses pour célébrer l’anniversaire du battle royale.

Que retenir de la saison 28 d'Apex Legends ?

La grande nouveauté de cette saison, c'est l’arrivée des simili-fenêtres, des éléments destructibles et réparables qui transforment les affrontements en intérieurs. Tant qu’elles sont intactes, elles permettent d’observer sans tirer ni traverser. Mais une fois brisées (à coups d’explosifs, de fusils à pompe ou même en mêlée), elles ouvrent de nouveaux angles d’attaque redoutables. À l’inverse, les Légendes de contrôle peuvent les réparer et les renforcer, donnant naissance à de véritables forteresses improvisées.

Cette nouvelle mécanique s’accompagne de mises à jour importantes pour plusieurs Légendes. Fuse gagne en agressivité avec une capacité ultime retravaillée et de nouvelles améliorations explosives. Bloodhound redevient un chasseur redoutable grâce à un scan plus fluide et une capacité ultime bien plus gratifiante. Catalyst, de son côté, renforce son rôle défensif avec des outils plus rapides et une Ferrobarrière désormais déployable horizontalement. Autre changement appréciable, la suppression de la Zone de largage en parties classées, jugée trop déterminante et aléatoire après plusieurs saisons de tests. Le mode classé revient ainsi à un fonctionnement plus proche des parties publiques.

Le Bot Royale évolué fait également son apparition, offrant une expérience plus accessible et gratifiante pour les nouveaux joueurs ou ceux souhaitant s’entraîner sans pression. La méta des armes est elle aussi revue, avec le retour de puissants hop-ups pour les fusils à pompe et un rééquilibrage des armes longue portée. Enfin, l’événement du 7e anniversaire proposera des défis hebdomadaires, des Légendes à débloquer définitivement et de nombreux cosmétiques via le Passe de combat Fissure.

Des récompenses toute la saison

Pour célébrer ces sept années passées avec la communauté, le jeu proposera de débloquer jusqu’à 4 Légendes de manière permanente pendant l'événement et d’obtenir tout un tas de récompenses. Ainsi, en terminant 3 défis hebdomadaires les joueurs pourront débloquer définitivement une nouvelle Légende : Valkyrie lors de la première semaine, Revenant lors de la deuxième, Conduit lors de la troisième et Sparrow lors de la quatrième. Voici toutes les récompenses qui seront proposées dans le Passe de Combat d'Apex Legends :

Niveaux et récompenses du Passe de combat Fissure

Premium Division 1

Frayez-vous un chemin vers la victoire avec le Passe de combat premium

Fissure - Division 1. Gagnez des skins légendaires pour Octane et Seer, un nouveau skin d'arme légendaire pour l'EVA-8, ainsi que 10 fragments exotiques et le skin réactif pour le Bocek au niveau 60.

Ultime Division 1

Préparez-vous à en découdre avec le Passe de combat ultime Fissure - Division 1. Inclut tout le contenu du Passe de combat premium, plus des récompenses instantanées incluant 1 200 matières premières et 14 packs Apex.

Ultime+ Division 1

Renforcez votre arsenal avec le Passe de combat ultime+ Fissure - Division 1. Obtenez tout le contenu du Passe de combat ultime, des variantes de skins ultime+ pour Octane et Seer, plus des récompenses instantanées incluant 1 200 matières premières, 14 packs Apex, 10 niveaux de Passe de combat supplémentaires, et toutes les Légendes jouables pendant la durée de la division 1 du Passe de combat pour les propriétaires de l'ultime+.

Source : ApexLegends