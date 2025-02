Apex Legends va grimper la température dans la saison 24. Préparez-vous, un tas de nouveautés est déjà annoncé et le défi va être encore plus relevé. Ça approche !

Si les nouveaux jeux-service peinent à se faire une place dans un écosystème déjà bien rempli (RIP Concord), il y a aussi des titres bien installés dont la popularité ne faiblit pas malgré les années. Apex Legends en fait évidemment partie ! Le Battle Royale en 3v3 a trouvé une recette suffisamment efficace pour continuer à séduire les joueurs, et ce n'est pas près de s'arrêter avec l'arrivée imminente de sa nouvelle saison.

Une saison 24 qui vous donne le pouvoir dans Apex Legends

Une nouvelle grosse mise à jour se prépare pour Apex Legends. Après une saison 23 riche de nouveautés, Respawn Entertainment veut continuer à vous proposer une expérience dynamique et compétitive. Préparez-vous vos légendes car la saison 24 “Prise de pouvoir” (ou “Takeover” en vo) arrivera le 11 février 2025.

La communauté sera mise à l'honneur dans cette nouvelle saison d'Apex Legends ! Durant toute la période Takeover, les créatrices et créateurs vont mettre les joueurs au défi. Si ces derniers parviennent à les relever, ils seront bien sûr récompensés. Notez que chaque défi s'étendra sur deux semaines et se découpera donc en deux temps :

Semaine 1 : les joueurs accomplissent ensemble les défis communautaires et déterminent le nombre de Packs Apex (jusqu'à 20) qu'ils pourront débloquer la semaine suivante.

: les joueurs accomplissent ensemble les défis communautaires et déterminent le nombre de Packs Apex (jusqu'à 20) qu'ils pourront débloquer la semaine suivante. Semaine 2 : à vous de terminer vos défis solo pour obtenir un skin d'arme légendaire et les paks Apex dévérouiller la semaine précédente.

Si c'est la compétition qui vous branche, le challenge va être encore plus corsé. Le mode classé évolue pour un meilleur équilibrage, mais aussi une concurrence encore plus rude. Si vous n'y avez toujours pas accès, prouvez sans attendre vos compétences en équipe en complétant les défis associés.

Cerise sur le gâteau : un nouvel événement anniversaire vous attendra dans la saison 24 d'Apex Legends. En tout, 36 items exclusifs seront à récolter, et pas des moindres ! Prenez donc part à la fête et semez le chaos pour obtenir le maximum de récompenses.

Adaptez votre style de jeu et votre arsenal pour cette nouvelle saison d'Apex

La saison 24 d'Apex Legends ne va y aller de main morte. Des bases d'arsenal seront éparpillées sur la carte pour vous donner accès plus aux armes et à leurs munitions en un seul endroit. Ils seront visibles depuis le ciel, alors planifiez bien votre atterrissage pour y arriver le premier.

Attendez-vous également à un changement de méta. Si votre main est une légende d'assaut, de nouveaux avantages s'offriront à vous avec une puissance de feu supplémentaire notamment. Plus globalement, vos compétences ont été revues à la hausse pour plus d'efficacité.

Les équipes de Respawn ont travaillé pour repenser l'équilibrage du jeu dans cette saison 24. Par exemple, chaque arme a été améliorée pour devenir plus puissante. En parallèle, les armures seront désormais limitées au niveau 3 violet. Enfin, les meilleurs boucliers et casques seront à récupérer en fin de partie dans les caisses mythiques. Le combat s'annonce plus intense que jamais dans Apex Legends !

Les légendes Assaut comme Ballistic vont avoir droit à un buff dans la saison 24. © Respawn Entertainment / Electronic Arts

Les récompenses du Battle Pass d'Apex Legends saison 24

Qui dit jeu-service, dit évidemment passe de combat (ce qui doit certainement bien contenter l'éditeur, Electronic Arts). Comme à chaque saison, Apex Legends prévoit de gâter les abonnés à son Battle Pass. Prise de Pouvoir ne va pas changer la règle, alors découvrez ce que vous pourrez obtenir pendant les prochaines semaines :

Battle Pass Takeover Split 1 : Plus de 60 objets. Un skin légendaire pour Newcastle, des bannières, émotes, accessoires, etc. Niveau 40 : le skin légendaire « Power Player » de Conduit. Niveau 60 : l'Alternator « Slithering Strike ». 10 fragments exotiques à récupérer pour améliorer ses armes et ses skins.

: Ultimate Battle Pass Split 1 : Tout le contenu du Battle Pass Premium Des récompenses instantanées (1200 Métaux d'artisanat, 8 packs Apex)

: Ultimate+ Battle Pass Split 1 : Vous fait gagner 10 niveaux supplémentaires. Débloque toutes les Légendes à obtenir pendant la saison. 10 fragments exotiques supplémentaires. 2 variantes de skins légendaires pour Conduit et Newcastle.

: