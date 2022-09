C'est malheureusement de plus en plus fréquent mais Respawn Entertainment, les développeurs d'Apex Legends et Star Wars Jedi Survivor, rejoint le cercle des studios persécutés par une partie de la communauté.

Le studio d'Apex Legends intransigeant sur le harcèlement

Après les menaces sérieuses envers Bungie (Destiny) et l'envoi de pénis en photos à une développeuse de Santa Monica Studio (God of War Ragnarok), Respawn Entertainment est victime de comportements profondément toxiques similaires. La tolérance zéro sera appliquée. L'équipe se réserve également le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour punir ce harcèlement.

Récemment, nous avons constaté une augmentation du harcèlement envers les membres de notre équipe de développement. Les retours de la communauté sont les bienvenus. Mais la limite entre les commentaires constructifs et le harcèlement de notre équipe ne peut être franchie. Nous souhaitons rappeler à nos joueurs que nous avons une politique de tolérance zéro vis-à-vis des menaces ainsi que du harcèlement de nos développeurs et nous prendrons les mesures qui s'imposent pour assurer la santé et la sécurité de notre équipe. Nous aimons entendre les retours et continuerons à travailler avec notre communauté. Et ce afin de favoriser un environnement respectueux et collaboratif, et de maintenir l'intégrité compétitive de notre jeu. Respawn Entertainment sur Twitter.

Suite à cette publication, Respawn Entertainment a été soutenu par des acteurs de l'industrie. Cory Barlog (God of War) a utilisé les émojis poing levé et un cœur. « Pour lutter contre la toxicité et le harcèlement, nous devons tous travailler de concert pour constituer des communautés plus saines. Nous sommes avec vous dans cet effort Respawn » a déclaré Bungie.