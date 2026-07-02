Suite à une longue présentation diffusée en direct en compagnie des équipes d’Omega Force, AOT 3, le nouveau jeu l’Attaque des Titans, a dévoilé son gameplay.

Après 8 ans d’absence, hormis quelques jeux VR et collaborations mobiles, l’Attaque des Titans reviendra conquérir le monde vidéoludique. Un troisième épisode qui suivra cette fois l’aventure complète d’Eren et du Bataillon d’Exploration, mais qui ne s’était pas encore entièrement révélé. Koei Tecmo en dévoile aujourd’hui le gameplay.

AOT 3, le nouveau jeu l'Attaque des Titans, dévoile son gameplay

Après plusieurs années de silence, Omega Force ressort son équipement de manœuvre tridimensionnelle. Après avoir été révélé lors du Summer Game Fest 2026, AOT 3 dévoile aujourd’hui une première bande-annonce de gameplay, attendu pour cet hiver sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et PC. Présenté par l’éditeur comme l’épisode le plus ambitieux à ce jour, ce troisième volet entend couvrir l’intégralité de l’histoire de l’Attaque des Titans, depuis les premières expéditions du Bataillon d’Exploration jusqu'au dénouement clivant de la saga. Pour le reste, AOT 3 ne viendra pas bouleverser les fondations posées par les épisodes précédents. Le gameplay restera sensiblement le même, bien qu’Omega Force promette un système de combat plus exigeant et plus fluide.

Les changements de ce nouveau jeu l’Attaque des Titans se situeront surtout du côté des Titans. Leurs comportements et les attaques ont été revus, afin de pousser le joueur à mieux gérer ses déplacements plutôt qu’à enchaîner la taillade de nuque mécaniquement. AOT 3 se parera malgré tout de quelques nouveautés, dont la constitution d’une escouade personnalisée. Chaque membre du bataillon disposera ainsi de compétences spécifiques pouvant influer le cours d’une bataille.

Les missions de reconnaissance en dehors seront quant à elles plus ouvertes afin de permettre d’explorer plus librement diverses zones, de repousser progressivement la menace des Titans et même de construire des bases de ravitaillement. Car la gestion des ressources devrait occuper une place plus importante dans l’Attaque des Titans 3, avec une dose de survie légèrement revue à la hausse. Pour se rendre plus accessible aux fans du manga et de l’anime, AOT 3 proposera également un mode Casual. Ce afin d’adoucir la difficulté pour celles et ceux qui souhaitent jouer sans trop de tracas.

Source : Koei Tecmo