Vous souvenez-vous d’Anthem ? Mais si, vous savez, le fameux jeu de BioWare qui a défrayé la chronique en 2019 tant la version finale était loin de tenir toutes les belles promesses faites par le studio en amont de sa sortie ? Comme beaucoup, vous l’avez probablement déjà oublié depuis longtemps. Et pourtant, le jeu service d’Electronic Arts continuait tranquillement d’exister dans son coin. Mais comme vient tout juste de le confirmer l’éditeur : la fin approche pour Anthem, qui entre désormais dans les derniers jours de son existence.

Clap de fin pour Anthem

En effet, dans un récent communiqué publié sur son site officiel, Electronic Arts a confirmé que les serveurs du titre seront officiellement désactivés à partir du 12 janvier 2026. En d’autres termes, à compter de cette date, il ne sera donc plus possible d’accéder au jeu quelle que soit la plateforme. « Anthem a été conçu pour être un jeu exclusivement en ligne, donc une fois les serveurs hors ligne, le jeu ne sera plus jouable » rappelle l’éditeur dans sa FAQ.

Pour éviter toute déconvenue auprès des joueurs, Electronic Arts a également annoncé la désactivation immédiate de toutes les microtransactions disponibles, et ce afin d’éviter que plus d’argent ne soit dépensé dans un jeu voué à disparaître d’ici quelques mois. Néanmoins, que les possesseurs de devises premium se rassurent : celles-ci peuvent toujours être dépensées en jeu jusqu’à la fermeture des serveurs.

© BioWare / Electronic Arts

De la même manière, Anthem a par ailleurs été retiré de toutes les boutiques en ligne, de sorte à ne plus pouvoir être acheté par un nouveau public. Il disparaîtra également du catalogue de l’EA Play à compter du 15 août 2025. Pour la bonne nouvelle, en revanche, l’éditeur indique que « la mise hors service d’Anthem n’a entraîné aucune suppression de postes » chez BioWare. Même si, on ne va pas se mentir, cela ne surprend pas vraiment étant donné que le jeu semble avoir été abandonné il y a bien longtemps par les créateurs de Dragon Age: The Veilguard.

Source : Electronic Arts