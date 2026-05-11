Ces dernières semaines, les choses se sont véritablement intensifiées autour de GTA 6. En effet, alors que le lancement de la campagne marketing reste annoncé pour l’été 2026, Strauss Zelnick, PDG de Take-Two Interactive, n’a pas manqué de prendre la parole dans les médias au sujet du jeu, dont il a notamment abordé les coulisses de production, la version PC ou encore la question du prix. Mais ce que veulent surtout savoir les joueurs, c’est quand tombera le trailer 3 du jeu. Et plus que jamais, de nombreux indices semblent pointer vers une diffusion imminente.

Du nouveau pour GTA 6 dès cette semaine ? C’est la grande théorie du moment

C’est vrai, c’est loin d’être la première fois que les fans de GTA 6 se montent la tête à ce sujet. Mais il faut tout de même avouer que dans le cas présent, cela commence à faire beaucoup de coïncidences pointant dans la même direction. Commençons par le média Game Informer, qui tease sa prochaine couverture de la façon suivante : « En ce qui concerne le magazine, nous avons pratiquement bouclé notre prochain numéro, et nous sommes ravis de vous annoncer que [CENSURÉ] [CENSURÉ] [CENSURÉ] [CENSURÉ] fera la couverture » le 12 mai prochain.

Serait-il question de GTA 6, aka Grand Theft Auto VI dans le cas présent ? Les joueurs semblent y croire, surtout sachant que ce ne serait alors pas la première fois qu’un jeu Rockstar se retrouve en couverture d’un numéro de Game Informer. D’autant plus qu’en parallèle, il n’a pas non plus échappé au public que des choses semblent curieusement se préparer du côté de chez PlayStation, que l’on sait être partenaire sur le marketing de GTA 6. Pour preuve : Sony a temporairement stoppé les deals du PlayStation Store jusqu’au 13 mai, chose suffisamment rare pour être soulignée.

Forcément, il n’en fallait donc pas plus pour que les joueurs s’imaginent qu’il s’agit d’un moyen pour l’éditeur de préparer le lancement des précommandes du jeu pour le 12 mai, en lui consacrant toute la lumière avant le retour en force des deals dès le lendemain. Notons d’ailleurs que cela coïncide étrangement avec une promotion de plus en plus intensive du jeu auprès des utilisateurs, les joueurs PS4 ayant wishlisté GTA 6 ayant récemment reçu un mail les invitant à passer à la PS5 en vue de la sortie du jeu le 19 novembre prochain.

© Rockstar Games

Attention quand même aux faux espoirs

Enfin, rappelons pour finir que Take-Two tiendra officiellement son appel avec les investisseurs le 21 mai prochain, une date légèrement plus tardive que les autres années, en sachant que Rockstar aime généralement communiquer aux alentours de cet événement. En bref, donc, tout semble pour l’heure pointer vers une potentielle annonce liée à GTA 6 dans les prochains jours, et plus précisément dès le 12 mai. Mais la théorie des fans se vérifiera-t-elle cette fois-ci, ou cela restera-t-il une fois de plus un espoir infondé ? Réponse très vite.

Sources : ResetEra