De tous les apports technologiques qu’a pu apporter la génération actuelle de consoles, la DualSense reste sans aucun doute l’un des plus marquants. En effet, avec la manette de sa PS5, Sony a incontestablement repoussé les limites de l’immersion, en tout cas pour les titres acceptant réellement de jouer le jeu. Cette dernière, toutefois, n’est pas non plus exempte de défauts, en témoigne par exemple sa fâcheuse tendance au Stick Drift. Un problème auquel s’attaque aujourd’hui la nouvelle manette (sous licence officielle) SCUF Omega… mais à quel prix ?

Sony annonce la SCUF Omega, une nouvelle manette PS5 haut de gamme

Tout juste annoncée par le constructeur via un nouveau post du PlayStation Blog, cette nouvelle manette PS5 nous est présentée comme « le fruit de 15 ans d’expertise acquise auprès de joueurs professionnels et de concepts de manettes ». Caractérisée par ses hautes performances, la SCUF Omega offre notamment un total de 28 commandes aux utilisateurs, parmi lesquelles 11 sont personnalisables à la manière de la DualSense Edge. Compatible PC, Mac, iOS et Android, elle s’accompagne par ailleurs d’une application mobile pour une configuration parfaite.

Le plus intéressant, toutefois, reste sans aucun doute la façon dont la SCUF Omega promet aux joueurs PS5 une meilleure résistance à travers le temps. En particulier au niveau des joysticks, qui bénéficient de l’Endurance TMR, une technologie de détection magnétique sans contact « pour une fiabilité à long terme ». Une manière pour Sony de corriger le problème de Stick Drift, qui touche malheureusement de nombreuses DualSense depuis le lancement de la PS5 en 2020. Mais encore faut-il accepter de faire quelques sacrifices.

© Sony / SCUF Gaming

Car pour réduire le poids de la manette et « éliminer toute interférence lors des micro-ajustements qui comptent le plus », les modules de vibration ont été retirés de la SCUF Omega, qui perd ainsi l’un des meilleurs atouts de la DualSense. Et surtout, pour pouvoir profiter de ce que Sony décrit comme « l’aboutissement de plus d’une décennie d’innovation et de performances éprouvées au plus haut niveau », il vous en coûtera alors la coquette somme de 239.99€. Soit 20€ de plus qu’une DualSense Edge, et 165€ de plus qu’une manette PS5 normale. Ça pique.

Source : PlayStation Blog