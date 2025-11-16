Pour fêter dignement son lancement, Ubisoft offre du contenu gratuit pour son nouveau volet Anno 117. De quoi se faire plaisir sans se prendre la tête. Que sait t-on ?

À l’occasion du lancement d’Anno 117: Pax Romana, Ubisoft met en place une nouvelle campagne de Twitch Drops qui devrait ravir les fans de la licence. Comme souvent, il suffit de regarder des créateurs en direct pour débloquer des objets exclusifs dans le jeu. Mais cette fois, l’événement met particulièrement en avant l’un des streamers allemands les plus suivis : Gronkh. La campagne est active depuis le 10 novembre jusqu’au 24 novembre à 23h58. Deux semaines complètes pour récupérer des bonus cosmétiques inspirés de la communauté.

Deux récompenses exclusives à débloquer sur Anno 117

Les drops de cette session Anno 117 sont entièrement dédiés à Gronkh, figure historique du streaming européen. Ubisoft propose ainsi deux objets à ajouter à votre collection dans Anno 117. Deux récompenses exclusives attendent ainsi les joueurs, le Logo Gronkh, une décoration inspirée de l’emblème du célèbre streamer, accessible après deux heures de visionnage, et le Flag Gronkh, un drapeau personnalisé qui permet d’afficher fièrement vos couleurs dans la Rome antique après trois heures passées sur une chaîne participante.

Ces objets n’ont pas d’impact sur le gameplay de Anno 117, mais ils permettent d’ajouter une petite touche communautaire à votre ville, ce qui plaît toujours aux joueurs de la série.

Le fonctionnement reste simple, comme toujours avec Ubisoft.

Rendez-vous sur une chaîne partenaire qui diffuse Anno 117 en direct.

Gronkh est mis en avant, mais d’autres créateurs participent également. Regardez au moins 2 heures pour débloquer le Logo Gronkh. Continuez jusqu’à 3 heures pour obtenir le Flag Gronkh. Récupérez vos récompenses directement via l’interface Twitch, puis assurez-vous que votre compte Ubisoft est bien associé.

Dès que les drops sont validés, les objets apparaîtront automatiquement dans votre jeu à la sortie d’Anno 117. Ubisoft mise régulièrement sur les Twitch Drops pour dynamiser les sorties de ses jeux, et Anno 117 ne fait pas exception. Ce type d’événement permet non seulement de faire découvrir le gameplay aux nouveaux joueurs, mais aussi de remercier la communauté déjà fidèle à la licence.

Source : Twitch