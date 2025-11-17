Anno 117 est disponible, mais hélas le jeu se retrouve au cœur d’une polémique malgré ses très nombreuses qualités. Que sait-on exactement et que se passe-t-il vraiment ?

Anno 117 : Pax Romana devait surtout faire parler avec ses qualités. Pourtant, c’est une simple image de chargement qui a volé la vedette au jeu. En effet, plusieurs joueurs ont remarqué un visuel qui ressemble fortement à une création générée par IA. Et très vite, la communauté s’est enflammée.

Ubisoft dans la tourmente avec Anno 117

À première vue, l’image Anno 117 semble correcte. Mais dès qu’on regarde les détails, tout dérape. Visages difformes, bras manquants, proportions bancales… autant d’indices qui rappellent les débuts hésitants des outils génératifs. Pour un jeu premium signé Ubisoft, beaucoup s’attendaient à un résultat plus soigné. Et forcément, les critiques n’ont pas tardé.

Face aux réactions, Ubisoft a rapidement pris la parole. Selon l’éditeur, il s’agit tout simplement d’un visuel temporaire qui a échappé au contrôle qualité. Une version corrigée arrivera d’ailleurs avec le patch 1.3. L’équipe insiste aussi sur un point, l’IA est utilisée uniquement pour tester des idées ou accélérer certaines étapes, pas pour remplacer les artistes de Anno 117 .

Ubisoft rappelle également que l’équipe derrière Anno 117 est l’une des plus importantes de toute l’histoire de la licence. L’objectif affiché est de produire un épisode ambitieux, riche et visuellement cohérent. Le message est clair : l’image incriminée ne reflète pas le niveau final du jeu.

Une méfiance qui dépasse le simple visuel

Cependant, la discussion ne s’arrête pas là. Depuis l’arrivée des mentions obligatoires liées à l’IA sur les stores comme Steam, les joueurs scrutent chaque détail. Et dans Anno 117, certains affirment avoir repéré des traductions étranges, comme si elles provenaient d’un outil automatique. Les remarques sont particulièrement fortes du côté de la localisation allemande, pourtant un marché clé pour la série.

Ce climat de doute n’est pas anodin. Une fois la confiance ébranlée, tout devient suspect : un mot mal traduit, une phrase trop plate, un personnage aux expressions un peu figées. L’usage de l’IA dans le jeu vidéo n’est plus seulement une question technique, mais aussi une question d’image et de confiance.

Source : Ubisoft