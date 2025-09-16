Depuis le 2 septembre, Anno 117 Pax Romana est en effet jouable gratuitement via une démo, cela dit uniquement sur PC via Ubisoft Connect, Steam et l'Epic Games Store, avant sa sortie définitive dans deux petits mois, cette fois sur PC, mais également PS5 et Xbox Series. L'échéance approche toutefois très rapidement pour la fin de cette version d'essai en avant-première. Le temps vous est donc compté si n'avez pas encore pu voir ce que donnait ce nouveau volet de la célèbre franchise de stratégie/gestion d'Ubisoft durant l'Antiquité romaine.

Une démo d'Anno 117 Pax Romana qui sera bientôt de l'histoire ancienne

Après Anno 1800, Ubisoft a choisi pour le nouveau jeu de sa franchise historique de remonter bien des siècles en arrière. Comme son nom l'indique, Anno 117 Pax Romana va en effet s'intéresser à l'Empire romain. Plus exactement, nous allons y incarner un gouverneur chargé d'installer la civilisation latine dans les terres celtiques d'Albion, la Grande-Bretagne actuelle. Avec cette nouvelle mouture, Ubisoft entend mélanger l'habituelle dynamique de gestion de cités et économique propre à la licence, mais également injecter quelques éléments s'inspirant du genre 4X. Ce en vue de « donner vie au fantasme romain avec une échelle et un sens du détail encore jamais vus », mais avec une agréable touche d'originalité.

Pour mieux s'en convaincre, il était possible de tester gratuitement la version PC d'Anno 117 Pax Romana via une démo, disponible depuis le 2 septembre dernier. Ce afin de poser les premières pierres de l'Empire romain dans la lointaine Albion, et tester les nouvelles fondations de la franchise. Cette démo dispose toutefois d'une durée limitée, qui prendra fin aujourd'hui, le 16 septembre 2025. Il ne vous reste donc plus beaucoup de temps pour vous offrir un avant-goût sans bourse délier et voir par vous-même ce qu'il vaut.

Une fois la démo d'Anno 117 Pax Romana terminée demain, en tout cas dans sa version PC, il faudra ensuite attendre jusqu'à sa sortie définitive le 13 novembre 2025 pour tenter d'instaurer toute la puissance de Rome face aux barbares celtes. Même constat pour les joueuses et joueurs PS5 et Xbox Series, qui n'ont pas eu accès de leur côté à la démo.