Longtemps réservés à une niche bien précise de joueurs, les jeux de simulation se sont petit à petit démocratisés, en atteste l’engouement à la sortie de Civilization 7 ou encore Cities Skylines 2 avant lui. On lui souhaite un meilleur lancement que ses deux compères, mais Anno 117 figure lui aussi parmi les titres particulièrement attendus par cette nouvelle communauté étendue. La communication autour du jeu se fait plutôt rare, Ubisoft concentrant ses efforts sur sa prochaine grosse cartouche : Assassin’s Creed Shadows. Anno 117 a malgré tout pris le temps de dévoiler de premières nouvelles images et informations à l’occasion du IGN Fan Fest 2025.

De nouveaux détails sur Anno 117

Si son nom n’était pas assez évocateur, le jeu se concentrera donc sur l’Empire romain, et son expansion menée par la politique de Trajan. Vous incarnez alors un membre de sa fratrie, envoyé dans les provinces voisines sous la pression de votre famille afin de gagner de l’expérience et contribuer à la gloire de votre patrie. La campagne commencera plutôt en douceur en Italie centrale, avant que les choses ne dérapent et que notre personnage ne soit exilé sur l'île d'Albion. À nous de faire nos preuves sur cette terre où personne ne veut mettre le pied en faisant des choix à tout-va. Il est amplement sous-entendu qu’Anno 117 implémentera quelques mécaniques sociales. Il sera ainsi possible de choisir la voie à suivre avec les autochtones, en embrassant leurs traditions ou au contraire les pousser à vivre comme des Romains.

Ubisoft a également tenu à présenter quelques nouveautés de cet opus. À commencer par des bateaux modulaires que l’on pourra personnaliser à notre guise, aussi bien en termes d’esthétique que d’équipement, primordiaux pour venir à bout de la météo. Là encore, Anno 117 vous laissera choisir la marche à suivre, que vous souhaitiez suivre le courant ou défier la nature, quitte à devoir nourrir quelques bouches supplémentaires. On en convient, ce n'est pas la nouveauté la plus novatrice, mais elle sous-entend l'arrivée de plusieurs mécaniques adjacentes comme la gestion des catastrophes naturelles. Il n'en fallait pas plus pour mettre l'eau à la bouche des fans inconditionnels.

Pour en découvrir davantage, Ubisoft vous donne rendez-vous en avril 2025 où de plus amples informations sur Anno 117 seront dévoilées. Pour rappel, le jeu est attendu pour cette année sur PC, PS5 et Xbox Series.

Source : IGN