A l’occasion du Anno Day, les équipes d’Ubisoft ont fait une annonce très attendue des joueurs qui ont apprécié Anno 117 Pax Romana, et on a une date cette fois.

Une nouvelle ère a débuté chez Ubisoft. Après des années de bilans financiers contrastés et de licences qui ne brillent plus autant qu’avant, l’ancien fleuron français s’est associé à Tencent pour créer Vantage Studios, une nouvelle filiale regroupant les grands noms de son portfolio, comme Assassin’s Creed, Far Cry ou encore Rainbow Six. Le calendrier a fatalement été bousculé en interne et Ubisoft se donne désormais le temps de peaufiner ses jeux, pour éviter de répéter ses erreurs passées. Et pendant qu’Assassin’s Creed Hexe, Far Cry 7, et quelques autres surprises gardées secrètes sont en préparation, l’éditeur va capitaliser sur ses productions actuellement disponibles sur le marché, dont Anno 117 Pax Romana, qui vient justement de faire une belle annonce.

Un peu moins d’un an après sa sortie, le dernier épisode d’un des ténors du city-builder va s’offrir un premier DLC payant : Prophéties des cendres. Cette première extension majeure s’accompagnera évidemment de plusieurs nouveautés. Les joueurs pourront par exemple vénérer une nouvelle divinité, rencontrer une marchande inédite, Caecilia, partir à la découverte de Cinis, la plus grande île jamais conçue dans la saga, ou encore collecter de l’obsidienne, une ressource inédite.

« Prophéties des Cendres élève les enjeux par rapport à l’expérience originale, en offrant à la communauté de nouvelles opportunités pour approfondir l’aspect stratégique afin de relever les défis liés à l’expansion de son Empire romain », explique Stéphane Jankowski, producteur exécutif d’Anno 117 Pax Romana. Le DLC Prophéties des cendres sera ainsi disponible le 23 avril 2026 sur PS5, Xbox Series et PC au prix de 12€, sachant qu’il est inclus dans le Year 1 Pass (35€), qui comprendra les trois extensions à venir du jeu. A l’occasion de l’Anno Day, Ubisoft a également annoncé le lancement d’un programme de parrainage qui se tiendra du 9 avril au 12 mai. Ce dernier permettra de recevoir 30 points de Réputation pour un parrainage, 50 points pour deux et 90 points pour trois. Grâce à ces récompenses, les joueurs d’Anno 117 Pax Romana pourront débloquer des cosmétiques, des musiques et bien plus encore.

Source : Ubisoft