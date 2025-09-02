Trois ans après le dernier opus se positionnant en 1800, Anno 117 Pax Romana nous propose de son côté de plonger dans la Rome Antique, plus précisément dans la peau d'un gouverneur envoyé en Albion, la Grande-Bretagne d'aujourd'hui, pour y faire prospérer la civilisation romaine. En attendant sa sortie officiel le 13 novembre 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series, les férus d'histoire et de stratégie/gestion peuvent donc s'offrir dès aujourd'hui un avant-goût gratuit de cette nouvelle mouture de la licence historique d'Ubisoft.

Démo gratuite de la puissance romaine en avance pour Anno 117

Pour le grand retour de sa franchise de stratégie/gestion, Ubisoft entretient de grandes ambitions autour d'Anno 117 Pax Romana. Il s'agit selon le géant français du « jeu de gestion phare de 2025 », qui entend mélanger les habituelles gestions de cité et économique de la licence, mais aussi injecter des éléments inspirés du genre 4X. L'idée d'Ubisoft avec Anno 117 Pax Romana est de « donner vie au fantasme romain avec une échelle et un sens du détail encore jamais vus ». Ce avec une touche d'originalité, puisqu'il nous appartiendra d'installer la civilisation romaine en Albion, la Grande-Bretagne actuelle.

Histoire de se faire une première idée du jeu et voir si Ubisoft a tenu ses promesses, Anno 117 Pax Romana se laisse essayer gratuitement dès aujourd'hui par l'entremise d'une démo, en attendant sa sortie officielle dans deux petits mois, et plus exactement le 13 novembre 2025. Les amateurs de ce genre de productions pourront donc poser les premières pierres de l'Empire Romain dans cette terre dominée par les celtes, et tester les fondations de ce nouvel opus.

À noter toutefois que cette démo gratuite d'Anno 117 Pax Romana dispose d'une durée limitée. Elle ne sera en effet disponible que du 2 au 16 septembre 2025. Si vous comptez profiter de l'occasion pour avoir un premier aperçu du potentiel du titre, il ne faudra donc pas trop traîner. Autrement, il faudra repasser à partir du 13 novembre 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series pour mettre les voiles et planter le drapeau romain dans les terres d'Albion avec Anno 117 Pax Romana.

Source : Ubisoft