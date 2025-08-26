Les joueurs d’Anno 117: Pax Romana vont pouvoir repartir avec un petit cadeau avant même la sortie officielle. Ubisoft organise en effet une opération Twitch Drops qui permettra de débloquer du contenu gratuit simplement en regardant des streams.

Un contenu gratuit pour Anno 117 pour tout le monde

Du 2 au 16 septembre, une démo jouable d’Anno 117 sera disponible comme on avait pu vous l'annoncer sur Gameblog. Mais ce n'est pas tout, pendant cette période, il suffira de suivre deux heures de live sur Twitch parmi les chaînes participantes pour obtenir une récompense exclusive. Pas besoin de code ni d’achat supplémentaire : l’objet sera automatiquement ajouté à votre compte et utilisable dès le lancement du jeu. Il s'agit d'un skin pour un navire comme on peut le voir dans le tweet d'annonce.

Pour récupérer ce contenu gratuit sur Anno 117, la procédure est simple. D’abord, il faut lier son compte Twitch à son compte Ubisoft. Ensuite, connecter son profil Ubisoft à sa console ou à son PC. Une fois que tout est prêt, il ne reste plus qu’à regarder un stream et attendre la validation. Tous les objets obtenus apparaissent ensuite dans votre inventaire Ubisoft Drops, accessible à tout moment.

Un bonus qui donne envie de jouer

Anno 117: Pax Romana promet déjà une expérience riche, entre gestion, stratégie et immersion dans l’Empire romain. Avec ces Twitch Drops, Ubisoft ajoute une petite carotte supplémentaire pour motiver les joueurs à tester la démo et suivre la communauté. Ce n’est pas obligatoire, mais c’est toujours agréable de commencer l’aventure avec du contenu exclusif en poche.

Entre cette démo, les bonus gratuits et une communication bien rythmée, Ubisoft prépare le terrain pour une rentrée marquée par Anno 117: Pax Romana. De quoi mettre les joueurs dans l’ambiance romaine avant même la sortie du jeu complet. Elle est pas belle la vie ?