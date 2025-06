Ubisoft est un vivier de licences de toutes sortes. L'éditeur parvient, encore aujourd'hui, à proposer une offre plus que diversifiée. Ainsi, on oublie parfois qu'à côté des Assassin's Creed, Ghost Reacon et autres Just Dance, il existe aussi un beau représentant dans le genre de la stratégie. Un nouvel opus, Anno 117 Pax Romana, est justement prévu pour la fin de l'année avec une édition collector d'envergure.

Un collector mythique pour Anno 117

Ave aux fans de stratégie en temps réel ! Anno 117 Pax Romana a enfin dévoilé sa date de sortie. Le nouvel opus de la licence jettera l'ancre sur PS5, Xbox Series X|S et PC le 13 novembre 2025. Les joueuses et joueurs seront alors projetés dans l'Antiquité, en l'an 117. En tant que gouverneur, à vous de choisir la voie à suivre pour bâtir votre cité et vous imposer par vos voisins.

Pour cette sortie, Ubisoft a vu les choses en grand. Les fervents fans de la licence ont ainsi l'opportunité de se procurer un collector très fourni d'Anno 117 : la « Governor's Edition ». Celle-ci inclus le jeu, au Season Pass d'1 an qui donnera accès aux 3 DLC à paraître, à ses cosmétiques exclusifs et du contenu numérique supplémentaires. Mais ce n'est pas tout, car elle comprend aussi plusieurs objets matériels :

Puzzle 3D de l'Amphithéâtre (36 × 31 × 13 cm)

Artbook de 84 pages avec une couverture exclusive plébiscitée par la communauté

Symbole Anno forgé de 7 cm environ

Pièces d'Albion et Latium

Étui Steelbook choisi par la communauté

Lettre du Town Crier (21 x 30 cm)

Plan de Tesserae Works (42 x 59 cm)

3 lithographies (30 x 15 cm)

Voilà une édition bien complète d'Anno 117 qui vous offrira de belles pièces à mettre en valeur chez vous ! Qui plus est, elle met en valeur les choix des fans avec plusieurs objets illustrés selon leurs préférences. Les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes sur PS5 et PC chez les principaux revendeurs à un prix conseillé de 159,99 € et voici les offres disponibles :

Précommander le collector sur PC

Précommander le collector d'Anno 117 sur PS5

© Ubisoft.