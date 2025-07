Ubisoft prépare doucement l’arrivée de Anno 117: Pax Romana, le prochain épisode de sa célèbre série de jeux de gestion. Et cette semaine, l’éditeur français rappelle que les inscriptions à la bêta fermée sont ouvertes. Une occasion rare de découvrir le jeu en avant-première et de participer à son développement.

Une bêta fermée accessible dès maintenant pour Anno 117

C’est via son compte officiel X (ex-Twitter) qu’Ubisoft a annoncé son rappel. Tous les joueurs intéressés peuvent se rendre sur le site officiel de la bêta pour s’inscrire : il suffit de se connecter avec son compte Ubisoft, de répondre à un court sondage, puis de choisir sa plateforme de prédilection (PC, Xbox Series ou PlayStation 5). L’inscription n’est pas une garantie d’accès, mais une sélection sera effectuée dans les prochaines semaines.

Aucune date précise n’a encore été communiquée concernant le début de cette phase de test, mais tout laisse penser qu’elle pourrait avoir lieu avant la fin de l’été.

L'empire s'ouvre à vous

Avec Anno 117: Pax Romana, la saga change radicalement d’époque. Après avoir exploré les révolutions industrielles, les routes commerciales du XVIe siècle ou encore le futur proche, Ubisoft Mainz remonte cette fois jusqu’à l’Antiquité. Le jeu nous placera dans la peau d’un gouverneur de province romaine, chargé d’assurer la prospérité et l’équilibre de son territoire au sein de l’Empire.

On y retrouvera bien sûr les piliers classiques de la série dans Anno 117 : gestion fine des ressources, développement urbain, diplomatie régionale et équilibre entre croissance économique et satisfaction des citoyens. Le tout, dans un cadre historique inédit pour la licence. On vous conseille de lire notre preview pour en savoir.

Anno 117: Pax Romana est d’ores et déjà attendu pour le 13 novembre 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. En attendant ce lancement, la bêta fermée offre une première occasion de découvrir le jeu de l’intérieur. Une opportunité à ne pas manquer pour les amateurs de stratégie et les fans de la licence.

Source : Ubisoft