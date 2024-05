Les fans de la série Les Anneaux de Pouvoir peuvent enfin se réjouir avec la sortie du tout nouveau trailer de la saison 2. Et comme une nouvelle n'arrive jamais seule, on a aussi le droit à une date de sortie.

Le trailer de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir nous offre un aperçu des nouvelles intrigues et des personnages qui seront au cœur de cette saison. La série, produite par Amazon Prime Video, continue de développer les récits des royaumes de la Terre du Milieu, plusieurs millénaires avant les événements du Seigneur des Anneaux. Et puis, on a aussi enfin le droit à une date de sortie précise. C'est finalement pour bientôt...

Les premières images révèlent des paysages magnifiques et des scènes de batailles épiques, mettant en avant des effets visuels encore plus impressionnants que dans la première saison. On y voit également le retour de personnages clés tels que Galadriel, jouée par Morfydd Clark, et Elrond, interprété par Robert Aramayo, confrontés à de nouveaux défis et ennemis. Les fans de Tolkien pourront admirer un beau paysage du Mordor qui reste finalement assez proche de la représentation de celle de Peter Jackson.

La deuxième saison qui sortira le 29 aout 2024 voit l'arrivée de plusieurs nouveaux acteurs prestigieux, ajoutant une profondeur supplémentaire à la série :

Ciarán Hinds , connu pour ses rôles dans Game of Thrones, Harry Potter et Rome, rejoint le casting dans un rôle encore tenu secret.

, connu pour ses rôles dans Game of Thrones, Harry Potter et Rome, rejoint le casting dans un rôle encore tenu secret. Rory Kinnear , vu dans James Bond et Penny Dreadful, et Tanya Moodie , qui a joué dans Star Wars: L'Ascension de Skywalker, apparaîtront également dans des rôles non dévoilés​.

, vu dans James Bond et Penny Dreadful, et , qui a joué dans Star Wars: L'Ascension de Skywalker, apparaîtront également dans des rôles non dévoilés​. Sam Hazeldine reprend le rôle de l'Elfe noir Adar, succédant à Joseph Mawle​.

La saison 2 continue d'explorer la création des anneaux de pouvoir et l'ascension de Sauron. L'intrigue promet de s'épaissir avec la forge des anneaux pour les Nains et les Hommes, et la préparation de l'Anneau Unique par Sauron. De plus, des développements sont attendus autour de Galadriel et de l'Étranger, dont le voyage vers le Rhûn pourrait dévoiler de nouveaux mystères​.