Annapurna Interactive est un éditeur que l’on voit de plus en plus ces dernières années. Mine de rien, c’est grâce à lui que l’on a eu le droit à quelques petites pépites comme What Remains of Edith Finch, Telling Lies, Stray, Neon White ou encore Cocoon (vraiment) pour ne citer qu’eux. Une myriade d’autres jeux sont attendus prochainement comme Silent Hill Townfall, Mixtape, The Lost Wild, Blade Runner 2033: Labyrinth… des titres drastiquement différents, mais que l’on surveille de très près depuis leur annonce.

Un tonne d'annonces pour Annapurna, dont des surprises

Aujourd’hui, Annapurna nous a donné rendez-vous pour un showcase en ligne histoire de nous donner des nouvelles de ces prochains jeux, mais également de révéler quelques surprises. Plusieurs dizaines de minutes chargées en gameplay, en trailer et en prise de parole donc, l’occasion de retrouver quelques titres déjà annoncés comme Wheel World, ou encore Wanderstop le prochain jeu du papa de Stanley Parable. Pas de très grosses annonces, mais beaucoup de dates de sortie imminentes et une bien jolie surprise pour les joueurs PS5 ! On fait le tour.

Wanderstop

Le nouveau jeu du créateur de Stanley Parable est loin, très loin de ce à quoi il nous a habitué. On est ici sur un jeu cosy extrêmement coloré où il faudra s'occuper d'un petit bout de terre, et tout un tas d'autres choses dans la bonne humeur. Wanderstop est jouable gratuitement sur Steam via une démo pour le festival des jeux indé et il sortira en version définitive dès le 11 mars 2025 sur PS5, Xbox Series et PC.

Lushfoil Photography Sim

On aura presque tout vu en terme de simulation et pourtant on arrive encore à être surpris. Annapurna proposera prochainement Lushfoil Photography Sim, un jeu où l'on sera poussé à prendre les meilleurs photos dans de superbes environnements partout à travers le monde. Reposant, dépaysant... On pourra même se balader en France en Haute-Savoie ! Le jeu sortira le 15 avril 2025 sur PS5, Xbox Series et PC.

Sayonara Wild Hearts

Amoureux de la musique, de jeux rétro et de moto cyberpunk, Sayonara Wild Hearts pourrait bien vous plaire. Après avoir fait des heureux sur PC et Xbox, ce jeu de rythme atypique arrive enfin sur PS5 avec une floppé de nouveautés, dont un mode de jeu exclusif et la prise en charge de la Dualsense. Cerise sur le gâteau, Sayonara Wild Hearts est disponible dès maintenant sur PS5 ! Oui, c'est une belle surprise.

Toutes les autres annonce de l'Annapurna Showcase 2025

D'autres jeux sont également passés faire quelques petites annonces, ou simplement refaire parler d'eux à l'instar du déjanté Skin Deep ou de l'intrigant Faraway. Malheureusement, pas grand-chose à se mettre sous la dent concernant Morsels, un roguelite ultra dynamique qui n'a même pas eu envie de se montrer ! Il va encore falloir attendre pour avoir du nouveau donc, au même titre que pour certains autres jeux attendus, comme Silent Hill Townfall ou encore Mixtape et The Lost Wild justement.